Кокосовый рисовый пудинг с кардамоном

Отличный выбор для завтрака — рисовый пудинг с кокосом, кардамоном и черникой.

Ингредиенты

Рис (готовый) 300 г кокосовое молоко 400 мл сахар 70 г сливочное масло 1 ст. л.

ваниль 1 стручок

ванильный экстракт 1 ч. л.

кардамон 4 шт яйцо 1 шт кокосовая стружка 30 г черника 70 г Способ приготовления

Время готовки1 ч Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Обжарьте кокосовую стружку на сухой сковороде до золотистого цвета.

В небольшой кастрюльке смешайте кокосовое молоко, сахар, сливочное масло, ванильный экстракт, семена ванили и кардамон. Хорошо перемешайте. Поместите на средний огонь и готовьте около 10-15 минут.

Добавьте рис и хорошо перемешайте. Готовьте на среднем огне в течение 30-40 минут, пока рис не впитает большую часть жидкости и смесь не загустеет.

Разбейте яйцо в чашку и добавьте в него 2-3 ложки рисовой смеси и хорошо перемешайте. Добавьте полученную смесь в кастрюльку с рисом и быстро перемешайте. Готовьте еще около 5-10 минут.

Снимите пудинг с огня, выньте из него кардамон, добавьте чернику и обжаренную кокосовую стружку. Хорошо перемешайте и подавайте горячим или теплым.