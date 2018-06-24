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Кокосовый рисовый пудинг с кардамоном
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Кокосовый рисовый пудинг с кардамоном 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Отличный выбор для завтрака — рисовый пудинг с кокосом, кардамоном и черникой.
Ингредиенты
Рис (готовый) 300 г  кокосовое молоко 400 мл  сахар 70 г  сливочное масло 1 ст. л.
ваниль 1 стручок
ванильный экстракт 1 ч. л.
кардамон 4 шт  яйцо 1 шт  кокосовая стружка 30 г  черника 70 г  Способ приготовления
Время готовки1 ч Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Обжарьте кокосовую стружку на сухой сковороде до золотистого цвета.
В небольшой кастрюльке смешайте кокосовое молоко, сахар, сливочное масло, ванильный экстракт, семена ванили и кардамон. Хорошо перемешайте. Поместите на средний огонь и готовьте около 10-15 минут.
Добавьте рис и хорошо перемешайте. Готовьте на среднем огне в течение 30-40 минут, пока рис не впитает большую часть жидкости и смесь не загустеет.
Разбейте яйцо в чашку и добавьте в него 2-3 ложки рисовой смеси и хорошо перемешайте. Добавьте полученную смесь в кастрюльку с рисом и быстро перемешайте. Готовьте еще около 5-10 минут.
Снимите пудинг с огня, выньте из него кардамон, добавьте чернику и обжаренную кокосовую стружку. Хорошо перемешайте и подавайте горячим или теплым.
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