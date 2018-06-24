9 способов удаления жирных пятен с ткани

Довольно частой является ситуация, когда на поверхности ткани возникает жирное пятно. Этому способствует неаккуратное принятие пищи, приправленной майонезом или другим соусом, использование различного вида масел, кремов и прочих химических веществ, без которых никак не обойтись в быту. Как правило, обычная стирка не дает должного эффекта, и пятно остается на месте, несмотря даже на применение качественного стирального порошка. Практика показывает, что сначала необходимо обработать обнаруженное загрязнение, и лишь затем совершать дальнейшие действия по его устранению.

К тому же, иногда случается так, что пачкается не только верхняя одежда, которую довольно просто выстирать, а, например, тяжелые и длинные шторы, гардины, обивка кресла, дивана и иные крупногабаритные вещи из текстиля, которые невозможно чисто физически поместить в стиральную машину. Вот тогда и возникает необходимость поиска иных способов выведения жирных пятен.

Существует несколько методов борьбы с появившимися пятнами:

1. Свежее жирное пятно прекрасно удаляется при помощи обычной поваренной соли. В случае, когда жир не успел полностью проникнуть в структуру ткани, загрязненное место следует обильно присыпать солью и оставить «впитываться» на несколько минут. После этого соль аккуратно снимают, и повторяют вышеописанные действия. После вторичной обработки ткань необходимо отправить в стирку.

2. Еще один способ выведения свежего пятна с поверхности текстиля тоже берет свои истоки из давних «народных традиций».

Вам понадобится черный хлеб, точнее, его мякиш, который нужно будет приложить к только что поврежденной маслом или жиром ткани. При помощи осторожных движений место загрязнения следует несколько раз «промокнуть» заготовленным мякишем, стараясь «вытянуть» весь жир с плотной ткани. Процедуру при необходимости повторить несколько раз. С большой долей вероятности, пятно будет полностью устранено.

3. Тальк, крахмал или картофельная мука также смогут эффективно помочь в решении проблемы устранения пятен жира «холодным методом».

Для этого понадобится взять лист бумаги, салфетку или бумажное полотенце, и подложить под испачканное место. Затем любой из вышеперечисленных компонентов обильно нанести на поврежденную площадь, слегка утрамбовать, и оставить примерно на 24 часа. После того, как вы удалите порошок, пятно останется на бумаге, а не на шторах или мебельной обивке.

При необходимости процедуру следует повторить второй раз, при этом срок «выдержки» можно сократить до 6-12 часов.

4. «Горячий метод» тоже имеет определенную эффективность.

Для него потребуется утюг, тальк, тертый мел или пудровая масса.

Всю поверхность жирного пятна нужно густо присыпать порошком, а сверху расположить лист кальки. После произведенных манипуляций утюг прогревается до теплого, но ни в коем случае не горячего, состояния; им проглаживается калька.

Если после проглаживания пятно удалилось не полностью (такое хоть редко, но всё же случается), возьмите выбранную ранее сухую массу и разместите ее на пятне. В таком виде ткань оставляется на 8-12 часов, затем порошок удаляется, а процедура повторяется еще один раз.

5. В случае, когда обнаруженное на ткани пятно жира уже успело основательно впитаться, то вывести его сможет смесь нашатырного спирта и глицерина в пропорции 1:1. Полученным составом нужно тщательно пропитать и протереть пятно, после чего дать ему высохнуть. Результат не замедлит вас порадовать!

6. В борьбе с застарелыми пятнами жира прекрасно помогают современные химические средства — например, банальная жидкость для мытья посуды.

Возьмите пластмассовую емкость с теплой водой, добавьте в нее жидкость для мытья посуды, поместите туда текстильное изделие и оставьте его отмокать примерно на 1-1,5 часа. После замачивания ткань необходимо будет постирать.

К сожалению, такой способ не подходит для цветных и деликатных видов тканей. Здесь можно попробовать использовать уже упоминавшийся ранее хлебный мякиш.

7. Пятновыводитель, наравне с жидкостью для мытья посуды, занимает достойное место среди эффективных способов выведения жирных пятен с поверхности текстиля. Единственный нюанс, который следует учитывать — средство нужно подбирать в соответствии с типом ткани, который был поврежден.

Если плотная ткань может отстирываться почти любым универсальным отбеливателем, то шелк или шифон необходимо обрабатывать только кислородными щадящими средствами.

8. Если пятно «посажено» на бархат или шелк, требуется особый подход к его устранению.

Для того чтобы не повредить текстильное изделие, следует изготовить раствор из спирта и соли (3-4 ложки спирта + 1 ложка соли), затем при помощи ватного тампона, смоченного данным раствором, обильно пропитать поврежденное место на ткани. После этого на некрупную щетку для одежды нужно нанести мыльный раствор и аккуратно протереть ею пятно. По истечении 15-25 минут ткань необходимо отдать в стирку.

9. В случае, когда пятно попало на светлую однотонную ткань, вывести его может уксус или лимон. Раствор смешивается в следующей пропорции: берется 1 средний лимон и 2 столовые ложки уксуса. При помощи тампона полученная жидкость втирается в жирное пятно, впитывается, а затем обрабатываемое место тщательно промывается теплой водой.

Осталось выбрать наиболее подходящий из перечисленных способов и успешно избавиться от ненужных загрязнений с любых типов ткани.