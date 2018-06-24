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Апельсиново-ромовый кекс
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Апельсиново-ромовый кекс 

Карельские вести 32 минуты назад
Фото: Карельские вести
Влажный насыщенный кекс с апельсиновым ароматом, пропитанный ромом.
Ингредиенты
Сахар 200 г  яйца 3 шт  апельсин (цедра) 1 шт  соль 1 щепотка
сливочное масло 3 ст. л.
мука 200 г  разрыхлитель 1,5 ч. л.
молоко или сливки 80 мл  ром 120 мл  Способ приготовления
Разогрейте духовку до 190 градусов.
Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Яйца взбейте с сахаром, апельсиновой цедрой и солью до загустения. Вмешайте муку и разрыхлитель. Добавьте растопленное масло и молоко, хорошо перемешайте. Выложите тесто в смазанную маслом форму. Выпекайте в течение 25-30 минут, проверяя готовность с помощью зубочистки.
Выньте кекс из духовки и охладите. Несколько раз наколите его зубочисткой или шпажкой в разных местах. Полейте ромом и охладите полностью. При желании украсьте взбитыми сливками и фруктами.
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Женский форум
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