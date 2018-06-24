Апельсиново-ромовый кекс

Влажный насыщенный кекс с апельсиновым ароматом, пропитанный ромом.

Ингредиенты

Сахар 200 г яйца 3 шт апельсин (цедра) 1 шт соль 1 щепотка

сливочное масло 3 ст. л.

мука 200 г разрыхлитель 1,5 ч. л.

молоко или сливки 80 мл ром 120 мл Способ приготовления

Разогрейте духовку до 190 градусов.

Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Яйца взбейте с сахаром, апельсиновой цедрой и солью до загустения. Вмешайте муку и разрыхлитель. Добавьте растопленное масло и молоко, хорошо перемешайте. Выложите тесто в смазанную маслом форму. Выпекайте в течение 25-30 минут, проверяя готовность с помощью зубочистки.

Выньте кекс из духовки и охладите. Несколько раз наколите его зубочисткой или шпажкой в разных местах. Полейте ромом и охладите полностью. При желании украсьте взбитыми сливками и фруктами.