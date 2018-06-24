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Летний детокс: как легко и быстро очистить организм
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Летний детокс: как легко и быстро очистить организм 

Вечерняя Москва 20 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Диетолог Елена Соломатина поделилась с «ВМ» простыми способами по очищению организма от лишних килограммов, шлаков и токсинов.
Совет первый. Ешьте больше овощей
Они — самые эффективные помощники в очищении организма, поскольку содержат в своем составе клетчатку.
— Клетчатка — грубое волокно, она работает как ершик, — говорит Соломатина. — Наш кишечник постоянно обновляется и, как мы делаем для лица пилинг, так и для быстроты обновления клеток желудочно-кишечного тракта тоже очень хорошо грубое волокно.
Капуста и любая зелень — тоже принесут пользу.
Овощи, по словам эксперта, впитывают в себя излишний холестерин, жиры.
— Если приготовили себе жирную пищу, например, мясо, то вместе с ним съешьте парочку огурцов или помидоров, — советует диетолог.
Впитывают в себя овощи также излишний сахар.
Если любите постоянно что-то грызть, то сделайте себе «овощные чипсы». Усевшись перед телевизором или компьютером, вы и не заметите, как тарелка с сельдереем или огурцами опустеет.
Совет второй. Питайтесь ягодами и фруктами
По словам Елены Соломатиной, они тоже помогут сбросить лишние килограммы. Правда, не стоит переусердствовать.
— Все-таки в ягодах и фруктах довольно большое содержание сахаров, — добавляет эксперт.
Также эти продукты содержат большое количество воды, что полезно для организма.
Совет третий. Пейте воду
Летом диетолог советует выпивать в среднем 30-35 миллилитров воды на один килограмм веса.
— При этом стоит учитывать вашу активность, — говорит Соломатина. — Если вы сидите в офисе под кондиционером, то это одно, а если перемещаетесь по улице, то другое.
Совет четвертый. Откажитесь от мяса
Трудно перевариваемые продукты, такие как говядина, свинина, баранина — замедляют процесс очищения организма. Они отнимают очень много энергии.
— Лучше приготовить курицу или кроличье мясо, — говорит Соломатина.
Совет пятый. Дробите еду  Выбраться на шашлыки — обычное дело. Если уж не можете отказаться от вкусного мяса на гриле, то ешьте его понемногу, с перерывами.
— И не забудьте про овощи, — напоминает диетолог.
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