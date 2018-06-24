Летний детокс: как легко и быстро очистить организм

Диетолог Елена Соломатина поделилась с «ВМ» простыми способами по очищению организма от лишних килограммов, шлаков и токсинов.

Совет первый. Ешьте больше овощей

Они — самые эффективные помощники в очищении организма, поскольку содержат в своем составе клетчатку.

— Клетчатка — грубое волокно, она работает как ершик, — говорит Соломатина. — Наш кишечник постоянно обновляется и, как мы делаем для лица пилинг, так и для быстроты обновления клеток желудочно-кишечного тракта тоже очень хорошо грубое волокно.

Капуста и любая зелень — тоже принесут пользу.

Овощи, по словам эксперта, впитывают в себя излишний холестерин, жиры.

— Если приготовили себе жирную пищу, например, мясо, то вместе с ним съешьте парочку огурцов или помидоров, — советует диетолог.

Впитывают в себя овощи также излишний сахар.

Если любите постоянно что-то грызть, то сделайте себе «овощные чипсы». Усевшись перед телевизором или компьютером, вы и не заметите, как тарелка с сельдереем или огурцами опустеет.

Совет второй. Питайтесь ягодами и фруктами

По словам Елены Соломатиной, они тоже помогут сбросить лишние килограммы. Правда, не стоит переусердствовать.

— Все-таки в ягодах и фруктах довольно большое содержание сахаров, — добавляет эксперт.

Также эти продукты содержат большое количество воды, что полезно для организма.

Совет третий. Пейте воду

Летом диетолог советует выпивать в среднем 30-35 миллилитров воды на один килограмм веса.

— При этом стоит учитывать вашу активность, — говорит Соломатина. — Если вы сидите в офисе под кондиционером, то это одно, а если перемещаетесь по улице, то другое.

Совет четвертый. Откажитесь от мяса

Трудно перевариваемые продукты, такие как говядина, свинина, баранина — замедляют процесс очищения организма. Они отнимают очень много энергии.

— Лучше приготовить курицу или кроличье мясо, — говорит Соломатина.

Совет пятый. Дробите еду Выбраться на шашлыки — обычное дело. Если уж не можете отказаться от вкусного мяса на гриле, то ешьте его понемногу, с перерывами.

— И не забудьте про овощи, — напоминает диетолог.