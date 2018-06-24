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Торт «Пражский»
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Торт «Пражский» 

Карельские вести 12 минут назад
Фото: Карельские вести
Вкус этого торта многим из нас знаком с детства. Самое время попробовать приготовить торт «Пражский» дома по проверенному рецепту.
Ингредиенты
Сметана 1 стакан
сахар 1,5 стакана
сгущенное молоко 1 банка
яйца 3 шт  какао 8 ст. л.
мука 1,5-2 стакана
сода 1 ч. л.
сливочное масло 250 г  молоко 3 ст. л.
Способ приготовления
Время готовки2 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиСредне КухняРусская
Взбейте яйца с 1 стаканом сахара. Понемногу влейте 0,5 банки сгущенного молока и сметану, постоянно помешивая. Затем добавьте 3 ст. л. какао, гашеную соду и муку. Тесто должно получиться такой же консистенции, как на оладьи.
Разогрейте духовку до 170 градусов. Выпекайте тонкие коржи в разъемной круглой форме по 5 минут каждый.
Тем временем приготовьте крем. Для этого взбейте размягченное сливочное масло. Затем добавьте оставшееся сгущенное молоко и 2 ст. л. какао. Снова взбейте до воздушности.
Остывшие коржи смажьте кремом, складывая один на другой. Верхний корж не смазывайте. Бока тоже хорошо обмажьте кремом.
Приготовьте глазурь. Для этого смешайте 0,5 стакана сахара, молоко и 3 ст. л. какао. Поместите на медленный огонь и варите до загустения, постоянно помешивая. Когда сахар полностью растворится, добавьте 1 ст. л. сливочного масла. Глазурью обмажьте верх и бока торта. Затем поместите на несколько часов в холодильник.
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