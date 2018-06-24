Торт «Пражский»

Вкус этого торта многим из нас знаком с детства. Самое время попробовать приготовить торт «Пражский» дома по проверенному рецепту.

Ингредиенты

Сметана 1 стакан

сахар 1,5 стакана

сгущенное молоко 1 банка

яйца 3 шт какао 8 ст. л.

мука 1,5-2 стакана

сода 1 ч. л.

сливочное масло 250 г молоко 3 ст. л.

Способ приготовления

Время готовки2 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиСредне КухняРусская

Взбейте яйца с 1 стаканом сахара. Понемногу влейте 0,5 банки сгущенного молока и сметану, постоянно помешивая. Затем добавьте 3 ст. л. какао, гашеную соду и муку. Тесто должно получиться такой же консистенции, как на оладьи.

Разогрейте духовку до 170 градусов. Выпекайте тонкие коржи в разъемной круглой форме по 5 минут каждый.

Тем временем приготовьте крем. Для этого взбейте размягченное сливочное масло. Затем добавьте оставшееся сгущенное молоко и 2 ст. л. какао. Снова взбейте до воздушности.

Остывшие коржи смажьте кремом, складывая один на другой. Верхний корж не смазывайте. Бока тоже хорошо обмажьте кремом.

Приготовьте глазурь. Для этого смешайте 0,5 стакана сахара, молоко и 3 ст. л. какао. Поместите на медленный огонь и варите до загустения, постоянно помешивая. Когда сахар полностью растворится, добавьте 1 ст. л. сливочного масла. Глазурью обмажьте верх и бока торта. Затем поместите на несколько часов в холодильник.