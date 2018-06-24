Как не страдать от укусов комаров?

Ученые нашли антидот от комариных укусов среди витаминов. Нужный витамин позволяет cделать укусы этих насекомых почти незаметными и безболезненными, утверждается в публикации британского издания Express. Именно баланс витаминов в организме чаще всего является залогом хорошего самочувствия, заявили британские специалисты в статье. Конкретно, убеждены они, от последствий комариных укусов защищает витамин B12.

«Витамин B немного меняет состав крови — на такой, который не привлекает москитов. При укусах потери сразу восстанавливаются, а небольшое количество комариного яда быстро рассасывается и выводится», — рассказали эксперты.

Для того, чтобы укусы комаров проходили без болезненных ощущений, специалисты считают важным наличие достаточного количества витамина В12 в организме. Пищевыми источниками этого нутриента являются креветки, сыр, молоко, куриные яйца, говядина, куриная грудка. Отметим, что норма потребления витамина В12 определяется комитетами по питанию в каждой стране, — она колеблется в пределах от 1 до 3 микрограмм в день. Ранее МедикФорум писал о том, что учеными была определена самая полезная и самая вредная обувь для здоровья человека.