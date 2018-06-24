Манговое мороженое

Освежающий десерт с экзотическим вкусом для жаркого дня.

Ингредиенты

Сливки 250 мл манго (мякоть) 150 г сухое молоко 150 г сахар 200 г молоко (холодное) 250 мл кукурузная мука 1 ст. л.

Способ приготовления

Время готовки4 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Влейте сливки и молоко в блендер. Добавьте нарезанную кубиками мякоть манго. Всыпьте сахар, сухое молоко и кукурузную муку. Тщательно взбейте.

Полученную смесь перелейте в контейнер, накройте его пленкой и поместите в морозилку на 2-3 часа.

Выньте мороженое из морозилки, снова переложите его в блендер и взбейте до воздушности. Снова переложите в контейнер, накройте и поместите в холодильник на 5-6 часов. Разложите мороженое по креманкам и подавайте.