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Манговое мороженое
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Манговое мороженое 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Освежающий десерт с экзотическим вкусом для жаркого дня.
Ингредиенты
Сливки 250 мл  манго (мякоть) 150 г  сухое молоко 150 г  сахар 200 г  молоко (холодное) 250 мл  кукурузная мука 1 ст. л.
Способ приготовления
Время готовки4 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Влейте сливки и молоко в блендер. Добавьте нарезанную кубиками мякоть манго. Всыпьте сахар, сухое молоко и кукурузную муку. Тщательно взбейте.
Полученную смесь перелейте в контейнер, накройте его пленкой и поместите в морозилку на 2-3 часа.
Выньте мороженое из морозилки, снова переложите его в блендер и взбейте до воздушности. Снова переложите в контейнер, накройте и поместите в холодильник на 5-6 часов. Разложите мороженое по креманкам и подавайте.
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