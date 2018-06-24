Освежающие холодные блюда для жаркого лета

Соленые или маринованные овощи — идеальные летние блюда, если вам не хочется горячей и жирной еды Ca phao или маринованные баклажаны

Это блюдо, возможно, самый известный гарнир во Вьетнаме. Идеальное дополнение для летнего обеда. Очень сладкие, кислые и пряные баклажаны прекрасно сбалансируют жирный и соленый вкус других блюд, например, мяса на гриле и картофеля фри. Вьетнамцы часто едят баклажаны с белым рисом, и их соленый вкус возбуждает аппетит. Блюдо — часть древней вьетнамской кухни, оно часто упоминается в народных преданиях. Rau cai — ферментированная зелень (листья редиса, горчицы и др.)

Эти соленья готовят из различных листьев, например, от редиса. Листья маринуются также, как и баклажан. Сначала их нарезают на маленькие кусочки, затем замачивают в соленой воде и прессуют в закрытых емкостях несколько дней. И если у баклажанов ярко выраженный кисло-пряный вкус, то эти листья смягчают горячие основные блюда, освежая в солнечный полдень соленой кислинкой. Рассол также используют для приготовления рыбного супа с помидорами. Sung muoi

Sung (разновидность инжира) — еще один ингредиент для солений. Вкус у этого инжира отличается особой терпкостью. В ферментированном виде он отлично подходит для солений. Процесс приготовления очень простой: плоды надо помыть, замочить в воде с солью и сахаром, затем положить под пресс в банки на нескольких дней. Du Du Ngam — папайя, вымоченная в уксусе

Это маленькие треугольные кусочки зеленой папайи, вымоченные в уксусе с небольшим количеством сахара и кусочками чили. Блюдо мягко уравновешивает специи, которыми пропитано мясо. Кусочки папайи обычно замачивают в уксусе на 15 минут. Папайю подают с блюдом Bun Cha, а также с соусом для спринг-роллов. Muop Dang Ngam — горькая тыква в пряном уксусе

Muop dang, или горькая тыква, — это летний овощ, вкус которого, как следует из названия, горький, поэтому любят его далеко не все. Но те, кому нравится горький вкус, считают это блюдо потрясающим. Овощ нарезают на кусочки и замачивают в уксусе с сахаром и чили. Это отличный летний гарнир, с уксусом, который смягчает горечь тыквы, но сохраняет ее хрустящую структуру. Kieu muoi

Kieu (allium chinense) — разновидность зеленого лука. Вьетнамские знатоки скажут, что он просто создан для засолки. Обычно Kieu кладут в закрытые банки с сахаром, солью, рисовым уксусом и чесноком. У соленья белый цвет с легким кислым вкусом и хрустящей текстурой, что хорошо сочетается со многими основными блюдами. Особенно популярно блюдо во время Тэта, его подают с banh chung (рисовым пирогом).