Овощи, которые полезнее в приготовленном виде

Многие думают: полезнее свежих овощей нет ничего. На самом деле, это не так. К примеру, помидоры, по словам диетологов, полезнее есть после того, как они основательно прогрелись. В этих овощах после тепловой обработки повышается содержание, ликопина — антиоксидантного вещества, уничтожающего опасные свободные радикалы, которые вызывают появление рака.

«После жарки или варки 15 минут в кипящей воде уровень ликопина увеличивается в томатах в полтора раза. А в томатной пасте, для которой помидоры варят минимум 45 минут, ликопина уже в 20 раз больше, чем в свежих плодах», — констатировали ученые.

Также в вареном виде становятся полезнее брокколи или цветная капуста. Но варить их нужно не более 5 минут, иначе пользы в этих овощах не останется вообще. Вареная морковь тоже полезней, чем сырая, потому что после высокотемпературной обработки начинают действовать активнее вещества, которые улучшают зрение, отметили медики.

«В вареных овощах становится меньше токсинов, с помощью которых растения обороняются от паразитов», — добавили врачи.

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