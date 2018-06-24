Как использовать малину с пользой для здоровья

Крупная и сочная ягода — настоящий символ лета. Использовать ее можно по-разному.

Относительным недостатком красивой и ароматной малины можно считать хрупкую деликатность. Собирать ее нужно очень аккуратно и в сухую погоду, перевозить недалеко и бережно. И лучше не хранить, пусть даже в холодильнике, а сразу перерабатывать. Потерявшие товарный вид и пустившие сок ягоды сгодятся разве что на домашние наливки и настойки.

Самый популярный малиновый продукт, конечно же, варенье. Оно не только замечательно уникальным ароматом и вкусом, но известно также как эффективное и приятное лекарство от зимней простуды. Высший пилотаж по варенью — сохранить целыми ягоды в густом янтарном сиропе. Для этого лучше брать относительно мелкую малину, она чаще всего и ароматнее бывает; крупные ягоды с большей вероятностью при варке форму потеряют.

А вот компоты лучше варить комбинированные, из разных сезонных ягод. Будет ли в них малина доминировать — дело вкуса. Некоторые хозяйки опытным путем находят оптимальную пропорцию, сочетая, к примеру, малину с клубникой и красной смородиной. Компот получается изумительного цвета и дивного вкуса. Увлекаетесь коктейлями — запаситесь малиновым сиропом. Не забудьте про пироги.

В силу своей деликатности малиновая начинка диктует некоторые несложные требования к тесту. Пожалуй, лучше всего в таких случаях слоеное, ваша выпечка в стиле знаменитого австрийского штруделя будет не слишком трудоемкой. Впрочем, если есть время и желание повозиться, напеките крохотных слоеных пирожков с малиной, буквально на один укус каждый. На такое летнее угощение с вечерним чаем не стыдно и гостей позвать!

Вот вы не поверите, но опытные хозяйки и профессиональные повара готовят с малиной отличные соусы к мясу! Чем брутальнее само мясо — скажем, какая-нибудь кабанятина, — тем эффектнее его сочетание с таким соусом. Само собой, сладкие малиновые соусы, в том числе с небольшими добавками других сезонных ягод, тоже должны быть в вашем ассортименте. Они пригодятся к свежей выпечке, сырной тарелке, мороженому. Не бойтесь экспериментировать: в таких соусах уместны не только традиционные для нас ингредиенты вроде корицы или гвоздики, но и щепотка индийской пряной смеси карри.