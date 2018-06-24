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Как грамотно готовить летние салаты, чтобы было вкусно, красиво и полезно
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Как грамотно готовить летние салаты, чтобы было вкусно, красиво и полезно 

Вечерняя Москва 26 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Бывает еда не просто приятная, но даже какая-то жизнерадостная. Это как раз про летние салаты.
Нечего и говорить, что в недолгое у нас теплое время года стряпается в этом кулинарном жанре легко и быстро. Это вам не зимний оливье или какая-нибудь селедка под шубой, которые по определению должны настояться для полноты впечатления. Да и разнообразные витамины, которыми мы с энтузиазмом запасаемся долгожданным летом, максимальны как раз в свежих продуктах.
Мы уже как-то привыкли, что салаты — это из овощей и зелени. Самое время добавить — и фруктов тоже. И в самом деле, многие фрукты достигают пика зрелости одновременно с летними овощами, то есть сама природа как бы подсказывает, что и употреблять их нужно одновременно. В каких сочетаниях и пропорциях — другой вопрос. Вот навскидку вариант: сочные помидоры со сладким перцем и несладкими яблоками. Представили? Всего три компонента, а отличная основа будущего салата по аромату, вкусу и даже цвету уже есть. Дальше думайте и пробуйте. Кому-то захочется добавить руколу из-за ее оригинального орехового привкуса с горчинкой, но еще и базилик в этой компании может оказаться лишним. Или с детства нам привычный укроп: небольшая его веточка украсит блюдо, нарубленный пучок забьет все остальное. В какой-то сугубо овощной комбинации несколько клубничек, нарезанных вдоль, превратят простецкое блюдо в полный восторг.
Есть нюанс. Не давайте летнему изобилию подавить здравый смысл. Пяти-шести основных компонентов обычно бывает вполне достаточно, чтобы получить сбалансированную салатную композицию. Если же взять салатницу побольше и нашинковать туда все, что дает летний огород и сад, смысла и удовольствия в такой еде будет немного.
Кучка даже самых замечательных компонентов сама по себе салатом не станет, нужна еще какая-то заправка. Классика безошибочна — растительное масло, лучше оливковое, и винный уксус. Дальше тьма вариантов. Вместо уксуса сок лимона или лайма. Если в вашем наборе уже есть сочные помидоры, ломтики дыни или персика, реально обойтись вообще без масла. Нескольких капель качественного бальзамического уксуса будет вполне достаточно. Или фруктово-ягодного. Иногда — не всегда! — чуть-чуть меда идеально завершает все дело.
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