Рецепты здоровья: подорожник от ран, фурункулов, болезней кожи

Прилепленный к ссадине или разбитой коленке листочек подорожника многим памятен с детства. Это растение обладает противовоспалительным, бактерицидным, болеутоляющим, ранозаживляющим действием и может помочь не только при легких царапинах, но и при более серьезных проблемах — нарывах, фурункулах, язвах, кожных болезнях.

Подорожник способен помочь не только при легких царапинах

Свежие листья подорожника, приложенные к порезам, ранам, фурункулам, уменьшают боль и воспаление. Растертый в кашицу листок поможет снять отек и боль после укуса пчелы или осы, а также при ушибе или мозолях. Отвары, настои и настойки используются наружно — для примочек промываний, ванночек; при некоторых кожных заболеваниях (угревая сыпь, фурункулез и другие) сок подорожника и настой листьев пьют в качестве кровоочистительного средства.

Масло подорожника

Измельчить свежие листья подорожника (рвать руками, не используя нож или ножницы), наполнить ими банку или бутылку (0,5-0,7 л), залить рафинированным растительным маслом, добавить 1 ст.ложку сока чистотела, хорошо перемешать, укупорить. Настаивать в темном теплом месте в течение 3 недель, затем поставить на водяную баню, довести до кипения (не кипятить!), остудить при комнатной температуре, процедить. Хранить в бутылке из темного стекла. Использовать как ранозаживляющее и противовоспалительное средство при заболеваниях кожи.

Настой листьев подорожника (наружное)

1 ст.ложку сушеных измельченных листьев залить 1 стаканом кипятка, настаивать под крышкой в течение 15 минут, процедить. Использовать для примочек при гнойниках, нарывах, гнойных ранах.

Травяной сбор с подорожником при фурункулезе

Смешать взятое в равных долях сушеное измельченное растительное сырье:

листья подорожника большого;

листья мать-и-мачехи;

листья мяты перечной.

1 ст.ложку сбора залить 1 стаканом кипятка, настаивать под крышкой в течение 20 минут, процедить. Принимать 3 раза в день по 0,5 стакана.

Мазь из подорожника при кожных заболеваниях

100 г сушеных листьев подорожника растереть в порошок, добавить 100 г качественного сливочного масла, хорошо перемешать. Томить на водяной бане в течение получаса, регулярно помешивая; готовое средство процедить. Наносить на пораженные места 2-3 раза в день.

Мазь с подорожником для лечения кожных заболеваний

Смешать измельченное в порошок сушеное растительное сырье (по 1 ч.ложке):

листья подорожника большого;

шишки хмеля обыкновенного;

корень лопуха большого;

цветки календулы лекарственной.

Добавить к смеси 100 г сливочного масла, тщательно перемешать, томить в течение получаса на водяной бане, периодически помешивая, затем процедить. Наносить на проблемную кожу 2-3 раза в день.

Ранозаживляющая мазь с подорожником

Измельчить в кашицу свежие листья подорожника, смешать с ланолином и вазелином (1:1:8). Использовать как ранозаживляющее, противовоспалительное и антимикробное средство.

Ванночки с подорожником при потертостях и трещинах на ногах

2 ст.ложки сушеного измельченного сырья залить 1 л кипятка, настаивать под крышкой в течение 15 минут, процедить. Использовать для ножных ванночек (1 раз в день по 15-20 минут). Возможно, вас также заинтересуют публикации:

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