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Зачем огурцы поливают сладкой водой или сахарным сиропом?
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Зачем огурцы поливают сладкой водой или сахарным сиропом? 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Говорят, чтобы огурцы лучше плодоносили, их нужно поливать сладкой водой. В каких пропорциях и как часто?
На самом деле это очередная огородная байка. Ни огурцы, ни другие растения лучше от сладкой водички расти не станут.
Хотя приходилось мне наблюдать огородников, брызгающих огуречную грядку сахарным сиропчиком. Зачем? А для привлечения пчел.
Способ спорный. Во-первых, касается он исключительно пчелоопыляемых огурцов. Во-вторых, если пчелы в вашей местности есть, они сами, без подсказки найдут, где собрать нектар. А если их нет, чего сахар переводить, лучше посадить самоопыляемые или (это не одно и то же!) партенокарпические огурцы, которым пчелы вовсе не нужны!
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №24-2018.
Все об огурцах: где сажать, как выращивать, сколько и чем поливать
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