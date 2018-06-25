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Продукт недели: маслята
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Продукт недели: маслята 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Первые маслята можно найти уже в конце июня, сейчас они самые вкусные. Предпочтительнее собирать молодые грибы, у которых шляпка не превышает 2-4 см, так как они намного вкуснее и могут быть приготовлены целиком.
5 интересных фактов
В русских лесах маслята обитают практически повсеместно, а еще они отлично прижились в Америке, Азии и даже Австралии. Масленок обыкновенный — традиционно летний гриб.
У маслят много полезных качество, но кроме очевидных питательных грибы обладают и полезными свойствами. В некоторых видах есть вещества, снимающие головные боли и смягчающие приступы подагры. Так что эти грибы применяют в народной медицине.
Вкусные, подходящие для жарки, маринования, варки супчиков и хранения в замороженном виде (предварительно отварить). Но главное их достоинство — отсутствие ядовитого собрата. Ложных маслят в природе не существует, по внешнему виду они не схожи ни с какими другими.
Без термообработки, как и любой гриб, употреблять нельзя. Независимо от того, пойдут ли они на жарку, на закатывание под крышку, засол, маринад, икру или в суп — их нужно обязательно варить! Не менее 20-25 минут.
Что интересно, в жареном виде эти грибы на вкус напоминают мясо. И по вкусу, и по цвету, и по сытности, если правильно приготовить.
Суп из маслят с фасолью
Вам понадобится:
300 г маслят
100 г белой фасоли
2 моркови
1 головка репчатого лука
2 картофелины
2 ст. ложки растительного масла
2 лавровых листа перец и соль по вкусу.
Приготовление:
Фасоль замочите на ночь в холодной воде, слейте воду. Залейте новой и варите где-то час. Грибы промойте и обработайте, отварите отдельно в течение 30 минут. Слейте воду, еще раз промойте, измельчите. Обжарьте подготовленные грибы с измельченным луком в масле и добавьте к фасоли с лавровым листом. Приправьте. Через 5 минут добавьте натертую на терке морковь и нарезанный кубиками картофель. Далее варите 10 минут. Подавать можно со сметаной.
Текст: Ольга Лаврова
Фото: shutterstock.com
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