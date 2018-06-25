Продукт недели: маслята

Первые маслята можно найти уже в конце июня, сейчас они самые вкусные. Предпочтительнее собирать молодые грибы, у которых шляпка не превышает 2-4 см, так как они намного вкуснее и могут быть приготовлены целиком.

5 интересных фактов

В русских лесах маслята обитают практически повсеместно, а еще они отлично прижились в Америке, Азии и даже Австралии. Масленок обыкновенный — традиционно летний гриб.

У маслят много полезных качество, но кроме очевидных питательных грибы обладают и полезными свойствами. В некоторых видах есть вещества, снимающие головные боли и смягчающие приступы подагры. Так что эти грибы применяют в народной медицине.

Вкусные, подходящие для жарки, маринования, варки супчиков и хранения в замороженном виде (предварительно отварить). Но главное их достоинство — отсутствие ядовитого собрата. Ложных маслят в природе не существует, по внешнему виду они не схожи ни с какими другими.

Без термообработки, как и любой гриб, употреблять нельзя. Независимо от того, пойдут ли они на жарку, на закатывание под крышку, засол, маринад, икру или в суп — их нужно обязательно варить! Не менее 20-25 минут.

Что интересно, в жареном виде эти грибы на вкус напоминают мясо. И по вкусу, и по цвету, и по сытности, если правильно приготовить.

Суп из маслят с фасолью

Вам понадобится:

300 г маслят

100 г белой фасоли

2 моркови

1 головка репчатого лука

2 картофелины

2 ст. ложки растительного масла

2 лавровых листа перец и соль по вкусу.

Приготовление:

Фасоль замочите на ночь в холодной воде, слейте воду. Залейте новой и варите где-то час. Грибы промойте и обработайте, отварите отдельно в течение 30 минут. Слейте воду, еще раз промойте, измельчите. Обжарьте подготовленные грибы с измельченным луком в масле и добавьте к фасоли с лавровым листом. Приправьте. Через 5 минут добавьте натертую на терке морковь и нарезанный кубиками картофель. Далее варите 10 минут. Подавать можно со сметаной.

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