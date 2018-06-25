Мята перечная: полезные свойства и противопоказания

Перечная мята — это растение, которое обладает достаточно приятным ароматом, но и большим количеством лечебных свойств. Как и любое лекарственное растение, мята имеет противопоказания к использованию, о которых мы подробно расскажем в этой статье. ​

Мята этого сорта обладает тонизирующим эффектом и помогает провести профилактику некоторых заболеваний. Стоит узнать подробнее об этом растении, а также при каких заболеваниях оно помогает, и в каком случае может принести вред организму.

Основной состав растения

В составе травы содержится большое количество ментолового масла, именно благодаря этому компоненту, мята часто применяется в области фармацевтики. Из листьев растения добывают ментол, после чего из него создают лекарственные препараты. Как говорит статистика, в листьях содержится около пяти процентов ментолового масла, а в соцветиях присутствует шесть процентов полезного продукта. Эта концентрация достаточно высока, и если условия произрастания растения будут хорошими, то количество эфира может быть значительно выше.

Если использовать ментоловое масло местно, то оно окажет раздражающее и охлаждающее действие. Средство обладает выраженным бактерицидным действием. В каждой части растения присутствует ментол, но в листьях и соцветиях этого вещества больше, чем в стволе. Знахари рекомендуют использовать чай с перечной мятой при сильных менструальных болях, напиток дает возможность снизить сильные приступы и облегчить состояние.

Кроме того, что мятные листья обладают бактерицидным свойством и снимают боль при менструации, у них достаточно богатый и полезный состав:

в листьях присутствуют различные витамины, такие как С и витамины группы В;

каротин;

дубильные вещества и различные горечи;

органические кислоты;

полезные микроэлементы (натрий, фосфор, магний и кальций);

клетчатка;

белки и жиры;

смолистые соединения;

углеводы;

сахара.

Растение обладает полезными качествами для организма, так мята помогает:

устранить приступы боли;

оказать противовоспалительное действие;

расширить сосуды, тем самым снизив давление;

успокоить нервную систему;

восстановить функции кишечника и нормализовать его моторику;

улучшить работу всей пищеварительной системы;

стимулировать хороший отток желчи;

улучшает работу головного мозга;

стимулирует работу отдела памяти;

улучшает внимание и помогает сосредоточиться;

обладает противораковым действием;

помогает при лечении герпеса;

активно восстанавливает организм при туберкулезе;

применяется при лечении пневмонии;

снимает острые признаки климакса;

устраняет симптомы ПМС;

помогает в лечение гинекологических заболеваний.

Хотя перечная мята и обладает таким списком лечебных свойств, она также имеет ряд противопоказаний, о которых не стоит забывать. Перед началом лечения, лучше всего проконсультироваться с доктором.

Лечебные свойства

Стоит отметить, что при использовании такого продукта придется учитывать возможный вред организму. Особенно полезным считается чай с добавлением мяты, он оказывает положительное действие на нервную систему организма, а сама мята обладает мочегонным эффектом, поэтому ее применяют при отеках.

Основные целебные свойства:

Помогает устранить болевые синдромы различного происхождения, также снимает приступы спазмов и расширяет сосудистую сетку. Благодаря последнему эффекту, мята помогает снизить артериальное давление, а в дополнение улучшает общее кровообращение в организме.

Мята используется в народе для приготовления лечебных каплей в нос, они помогают справиться с насморком даже при сильной простуде. Многие препараты для желудка создаются на основе экстракта этой травы, так как трава обладает заживляющими и бактерицидными свойствами.

Растение оказывает благотворное действие на всю пищеварительную систему и разгружает желудочный тракт. В дополнение экстракт травы добавляют в бактерицидные мази, которые применяют при воспалительном процессе различного происхождения.

Помогает снять приступы тошноты, а также устраняет отечность и избавляет от признаков изжоги. Можно применять чай на основе лекарственного растения, чтобы избавиться от болей в желудке.

Хотя перечная мята и имеет очень резкий аромат, она помогает в лечении астматических приступов, но только в том случае, если у пациента нет непереносимость растения. Трава помогает избавиться от повышенного газообразования, является прекрасным тонизирующим средством, но при этом мягко успокаивает перед сном.

Мята отлично помогает бороться с инфекцией, распространяющейся в дыхательных путях. Чаще всего настои и отвары из растения применяют при бронхите, простуде и воспалении легких.

Лекарственное растение оказывает положительное влияние на работу сердечной мышцы, так как мята помогает улучшить кровообращение в организме.

Несмотря на столь широкий список лечебных свойств перечной мяты, у растения имеются противопоказания. Например, мяту не стоит употреблять при непереносимости, также может возникнуть аллергия на ментол в составе.

Использование в народной медицине

В народе мята используется с древних времен, многие знахари применяли отвары и настои этого растения, чтобы провести ингаляции при простудных заболеваниях. Также такие растворы применяют внутрь, чтобы излечить заболевания внутренних органов и снять воспалительный процесс. Средства на основе лекарственной травы помогают снять нервной напряжение, улучшить работу головного мозга, нормализовать эмоциональный фон и улучшить ночной сон.

Полезные рецепты:

Для улучшения сна и нормализации эмоционального состояния. Достаточно взять два листика мяты и добавить в стакан с зеленым или черным чаем. Выпивают такой напиток прямо перед сном. Не менее полезно будет принять ванну с добавлением мятного отвара. Чтобы приготовить средство, достаточно положить одну ложку сушеной мяты в емкость и залить одним литром кипятка, прокипятить такой состав около пяти минут и оставить для настаивания на одну ночь. Готовый отвар процеживают через сито и выливают в ванну с водой. Лечебная ванна принимается перед сном в течение пятнадцати минут.

Чтобы устранить симптомы тошноты, спазмов кишечника, изжоги и отрыжки. В половину литра кипятка, следует добавить две ложки сушеной мяты, в таком виде средство оставляют настаиваться на пятнадцать минут, после чего процеживают через сито. Принимают настой четыре раза в день, достаточно за один прием использовать около 50 мл средства. Если изжога возникает из-за повышенной кислотности желудка, здесь более эффективно использовать настой из мяты с добавлением картофельного сока. И хотя перечная мята в этом случае обладает лечебными свойствами, все же растение имеет противопоказания, о которых следует помнить.

Судороги, ревматические боли, воспалительный процесс на кожных покровах, артрические боли и кожный зуд. От всего этого отлично помогает специальный настой, его готовят из 200 мл кипятка и одной ложки мяты. Настаивают средство в термосе в течение получаса. Такое средство помогает дополнительно при заболеваниях печени и желчного пузыря. Пить напиток следует каждые два часа, достаточно за один раз принять одну ложку лекарства. Можно применять настой при обострении кишечных колик или при любых проблемах в пищеварением.

Потогонное и отхаркивающее средство. Этот напиток отлично помогает бороться с простудой, а также оказывает положительное влияние на лечение кашля. Для такого раствора берется 300 мл воды и две ложки травы. Это количество мяты заливается кипятком и настаивается в течение полутора часов. Принимают напиток не менее пяти раз в сутки, достаточно одной столовой ложки на прием.

При фарингите, ларингите и трахеите. Отлично в этом случае помогают ингаляции на основе отваров из перечной мяты, также это средство положительно сказывается на состояние больного при ангине.

При болях в голове. При легкой боли народная медицина советует прикладывать листья мяты к области лба, их предварительно необходимо немного размять. Также можно использовать специальную настойку в виде компресса. Чтобы приготовить средство, необходимо подготовить четверть стакана сушеной травы, такое же количество воды и три четверти стакана водки. Компоненты смешивают и закрывают крышкой, после чего настаивают лекарство в течение двух недель.

При климаксе и болезненной менструации. Для приготовления отвара берется две ложки мяты и заливается половиной литра кипятка, после чего средство отправляют на водяную баню и оставляют там на пять минут. Принимают по третьей части стакана дважды в сутки.

При острой зубной боли. Достаточно слегка размять листик мяты в руках, а затем приложить к больному месту, это облегчит сильный приступ боли.

И хотя здесь описано множество лечебных свойств перечной мяты, пациент должен помнить, что любое средство имеет противопоказания к использованию, и о них стоит знать более подробно.

Основные противопоказания

Лечебные свойства мяты перечной достаточно разнообразны, и мы уже поговорили о них подробно, теперь же стоит описать все возможные противопоказания, а также побочные действия использования растения.

Противопоказания:

Пониженное артериальное давление. Применение мяты при сниженном давлении строго запрещено, так как растворы на основе этого растения расширяют сосуды и дополнительно понижают артериальное давление. Если же человек страдает от пониженного давления, то мята может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Варикоз. Это заболевание является категоричным запретом на использование мяты в лечебных целях. Не стоит применять и чай с добавлением этой травы, чтобы не усугубить ситуацию.

Аллергия. Стоит учесть, что аллергическая реакция может возникать не только при употреблении растения, но и просто от аромата травы. Если пациент знает об аллергии на ментол, стоит воздержаться от использования мяты.

Для мужчин. Как говорят специалисты, мята сказывается положительно только на здоровье женщин, мужчины же могут пострадать от этого растения. Дело в том, что трава оказывает негативное воздействие на половые функции и снижает либидо.

Концентрация и внимание. Если у человека работа связана с точностью манипуляций и быстротой реакций, то ему придется отказаться от использования мяты, так как растение расслабляет.

Не менее важно в точности соблюдать дозировку напитков, в день разрешено принимать не более стакана мятного настоя. Если у человека уровень PH в желудке сильно повышен, то от использования лекарственного растения лучше воздержаться, чтобы не навредить себе.

Мята при беременности

Перечная мята имеет определенные противопоказания при беременности, но благодаря своим лечебным свойствам, ее разрешают использовать будущим мамам в минимальном количестве. Во время беременности женщине следует более внимательно относиться к своему здоровью, по этой причине нельзя использовать лечение травами без консультации доктора. Кроме того, мята может привести к негативным последствиям для плода, поэтому она разрешается в очень небольших количествах.

Как известно, в период беременности у женщин меняется эмоциональный фон, с этим поможет справиться чай с добавлением мяты. На один бокал берется не более трех листиков растения. Кроме того такой чай устраняет приступы тошноты в первые месяцы беременности и улучшает общее самочувствие будущей матери. Мята дополнительно насытит организм полезными веществами и поможет не заболеть простудными заболеваниями.

Использовать насыщенные отвары и настои в период вынашивания малыша строго запрещено, это может привести к выкидышу или ранним родам. Вещества в составе также могут оказать негативное влияние на развитие ребенка. Отвар из перечной мяты разрешается применять наружно в лечебных целях, чтобы избавиться от прыщей и акне, которые часто возникают в период беременности. Отвар наливают в емкость для заморозки льда, а затем протирают кубиками чистую кожу каждое утро.