Легкие закуски: 8 простых и вкусных блюд из свежих овощей и зелени 

С приходом теплых денечков мы, как правило, уже не готовим наваристых супов и жирной пищи. Хочется чего-нибудь легкого, свежего и бодрящего. Многие и вовсе обходятся перекусом. Поэтому этим летом мы предлагаем вам опробовать рецепты быстрых и простых закусок из овощей и зелени: тосты, гренки, бутерброды, пхали и творожные шарики. Внимание! Полное описание рецепта находится по ссылке под фото.
1. Тосты с творожным кремом, редисом и огурцом
Чтобы перекусить, достаточно просто взять кусочек хлеба, обжарить его на растительном масле и добавить сверху творожный крем с кусочками овощей. Получится вкусно и по-летнему легко. Такие тосты, кстати, будут прекрасным вариантом для завтрака.
Тосты с творожным кремом, редисом и огурцом, фото: К. Виноградов/BurdaMedia
Полное описание рецепта тостов с творожным кремом, редисом и огурцом
2. Тосты по-французски с сыром рокфор и зеленым луком
Все мы знаем, что французы настоящие гурманы: они умеют ценить вкус и с различать его тонкие оттенки. Вот и для обычных тостов они берут сыр с голубой плесенью и молодой зеленый лук. Попробуем и мы!
Тосты по-французски с сыром рокфор и зеленым луком, фото: К. Виноградов/BurdaMedia
Полное описание рецепта тостов по-французски с сыром рокфор и зеленым луком
3. Тосты с томатами, оливками и зеленью
Для приготовления этого блюда вам понадобится всего лишь свежий хлеб, оливковое масло, спелый томат, оливки, зелень и специи. Результат же не заставит себя долго ждать: всего 20 минут — и тосты готовы.
Тосты с томатами, оливками и зеленью, фото: К. Виноградов/BurdaMedia
Полное описание рецепта тостов с томатами, оливками и зеленью
4. Гренки с чесноком и сырным кремом
Нет лучше закуски, чем гренки с чесночком. А если к ним добавить еще и сырный крем, то получится просто божественно! Поэкспериментируйте с блюдом по нашему рецепту, удивите друзей и близких своими кулинарными способностями!
Гренки с чесноком и сырным кремом, фото: К. Виноградов/BurdaMedia
Полное описание рецепта гренок с чесноком и сырным кремом
5. Брускетта с овощами и брынзой
Восхитительные тосты готовятся всего 20 минут, а их вкус еще долго остается в памяти. Нужно только обжарить ломтики багета и положить на них овощную начинку. Уверяем вас, повторять вы будете не раз!
Брускетта с овощами и брынзой, фото Олег Кулагин/BurdaMedia
Полное описание рецепта брускетты с овощами и брынзой
6. Молодой картофель с редисом и творогом
Отварите картофель, разрежьте его пополам, положите сверху начинку из творога с луком и украсьте дольками редиса. У вас получится вкусная и сытная закуска. А главное, что готова она в два счета.
Молодой картофель с редисом и творогом, фото Олег Кулагин/BurdaMedia
Полное описание рецепта закуски из молодого картофеля с редисом и творогом
7. Пхали из шпината с кинзой и чесноком
Популярное грузинское блюдо, такое красивое и необычное для нас, так и просится на стол. А все благодаря зеленому цвету и ярким зернам граната. Готовится оно из шпината, веточек кинзы и петрушки. Затем формируется небольшими шариками и подается на стол.
Пхали из шпината с кинзой и чесноком, фото Олег Кулагин/BurdaMedia
Полное описание рецепта пхали из шпината
8. Творожные шарики со шпинатом
Чтобы приготовить такие замечательные шарики, понадобятся всего-навсего творог и зелень (шпинат, петрушка и укроп). Прекрасный вариант для завтрака, особенно он понравится детям. Совет: подавать творожные шарики лучше со сметаной.
Творожные шарики со шпинатом, фото: К. Виноградов/BurdaMedia
Полное описание рецепта творожных шариков со шпинатом. Приятного аппетита!