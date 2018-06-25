Легкие закуски: 8 простых и вкусных блюд из свежих овощей и зелени

С приходом теплых денечков мы, как правило, уже не готовим наваристых супов и жирной пищи. Хочется чего-нибудь легкого, свежего и бодрящего. Многие и вовсе обходятся перекусом. Поэтому этим летом мы предлагаем вам опробовать рецепты быстрых и простых закусок из овощей и зелени: тосты, гренки, бутерброды, пхали и творожные шарики. Внимание! Полное описание рецепта находится по ссылке под фото.

1. Тосты с творожным кремом, редисом и огурцом

Чтобы перекусить, достаточно просто взять кусочек хлеба, обжарить его на растительном масле и добавить сверху творожный крем с кусочками овощей. Получится вкусно и по-летнему легко. Такие тосты, кстати, будут прекрасным вариантом для завтрака.

Тосты с творожным кремом, редисом и огурцом, фото: К. Виноградов/BurdaMedia

Полное описание рецепта тостов с творожным кремом, редисом и огурцом

2. Тосты по-французски с сыром рокфор и зеленым луком

Все мы знаем, что французы настоящие гурманы: они умеют ценить вкус и с различать его тонкие оттенки. Вот и для обычных тостов они берут сыр с голубой плесенью и молодой зеленый лук. Попробуем и мы!

Тосты по-французски с сыром рокфор и зеленым луком, фото: К. Виноградов/BurdaMedia

Полное описание рецепта тостов по-французски с сыром рокфор и зеленым луком

3. Тосты с томатами, оливками и зеленью

Для приготовления этого блюда вам понадобится всего лишь свежий хлеб, оливковое масло, спелый томат, оливки, зелень и специи. Результат же не заставит себя долго ждать: всего 20 минут — и тосты готовы.

Тосты с томатами, оливками и зеленью, фото: К. Виноградов/BurdaMedia

Полное описание рецепта тостов с томатами, оливками и зеленью

4. Гренки с чесноком и сырным кремом

Нет лучше закуски, чем гренки с чесночком. А если к ним добавить еще и сырный крем, то получится просто божественно! Поэкспериментируйте с блюдом по нашему рецепту, удивите друзей и близких своими кулинарными способностями!

Гренки с чесноком и сырным кремом, фото: К. Виноградов/BurdaMedia

Полное описание рецепта гренок с чесноком и сырным кремом

5. Брускетта с овощами и брынзой

Восхитительные тосты готовятся всего 20 минут, а их вкус еще долго остается в памяти. Нужно только обжарить ломтики багета и положить на них овощную начинку. Уверяем вас, повторять вы будете не раз!

Брускетта с овощами и брынзой, фото Олег Кулагин /BurdaMedia

Полное описание рецепта брускетты с овощами и брынзой

6. Молодой картофель с редисом и творогом

Отварите картофель, разрежьте его пополам, положите сверху начинку из творога с луком и украсьте дольками редиса. У вас получится вкусная и сытная закуска. А главное, что готова она в два счета.

Молодой картофель с редисом и творогом, фото Олег Кулагин/BurdaMedia

Полное описание рецепта закуски из молодого картофеля с редисом и творогом

7. Пхали из шпината с кинзой и чесноком

Популярное грузинское блюдо, такое красивое и необычное для нас, так и просится на стол. А все благодаря зеленому цвету и ярким зернам граната. Готовится оно из шпината, веточек кинзы и петрушки. Затем формируется небольшими шариками и подается на стол.

Пхали из шпината с кинзой и чесноком, фото Олег Кулагин/BurdaMedia

Полное описание рецепта пхали из шпината

8. Творожные шарики со шпинатом

Чтобы приготовить такие замечательные шарики, понадобятся всего-навсего творог и зелень (шпинат, петрушка и укроп). Прекрасный вариант для завтрака, особенно он понравится детям. Совет: подавать творожные шарики лучше со сметаной.

Творожные шарики со шпинатом, фото: К. Виноградов/BurdaMedia

Полное описание рецепта творожных шариков со шпинатом. Приятного аппетита!