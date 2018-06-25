Много здоровой пищи: 9 моментов, которые мешают похудеть

Безусловно, терять вес очень тяжело и иногда люди готовы на любые уступки, чтобы помочь себе на этом пути. Давайте ознакомимся с моментами, которые могут свести все ваши старания на «нет», даже если вы усердно занимаетесь в тренажерном зале.

Недостаток сна Казалось бы, как сон может влиять на диету? Начнем с того, что вы начинаете себя хуже контролировать, когда организм чувствует недосып. При этом повышается вероятность срыва. Кроме того недостаток сна увеличивает количество гормона стресса в организме — кортизола. Этот же гормон заставляет организм с усилием сохранять жир, не поглощая питательные вещества.

Слишком много упражнений

Когда речь заходит о тренировках, много не значит лучше. Чем чаще проходят ваши тренировки, тем меньше организм восстанавливается и вы быстрее утомляетесь. Так можно лишь довести себя до травмы. Когда вы перестаете внезапно тренироваться, то у вас меньше вероятности вернуться к прежнему плотному графику: вы постоянно будете придумывать отмазки и в конце концов все потерянные килограммы вернутся. Не стоит себя перегружать, ведь достаточно ходить в зал минимум дважды в неделю.

Голодание

Находясь под угнетающим желанием быстрее сбросить вес, вы можете подумать, что голодание или отказ от приема пищи — отличное решение. Но это не только не работает, но и является опасным. Стоит помнить, что пропуская завтрак вы, вероятнее всего, восполните недостаток за обедом. Даже если вы этого не сделаете, то тело отреагирует стрессом и сохранит вес. Если вы хотите похудеть — восстановите свой обмен веществ, питаясь по 3 раза в день, без учета двух перекусов.

Одержимость фитнес-треккерами

Гаджеты для сброса веса — забавные инструменты, которые предназначены для похудения, но помимо забавности пользы в них мало. Много людей являются одержимыми отслеживанием калорийности, километров, времени, потраченного на тренировки. Таким образом они забывают, что нужно концентрироваться на упражнениях и диете. Используйте подобные гаджеты для мотивации, но не надейтесь на них полностью.

Недостаточное количество воды

Благодаря воде вы можете ощущать наполненность между приемами пищи. Кроме того, поступление воды в организм может стимулировать тело перерабатывать жир. Не забывайте также и о перекусах, в которых много воды. Например, огурцы или арбуз.

Одержимость здоровой пищи

Огромный салат, в который нарезана вареная грудка, есть заправка с соусом и сыром — это вам не на пользу. Такие салаты все еще имеют калории, и большое количество здоровой пищи только спровоцирует вас набирать вес. Стоит правильно планировать свой рацион и наслаждаться едой в умеренных количествах.

Постоянные перекусы

Сложно удержаться от перекуса, когда в офисе или дома кто-то открывает коробку конфет. Вы берете пару конфеток, потом пробуете ланч во время готовки, перекусываете после работы. Вы даже не успеете осознать, как эти мини-перекусы складываются в большие калории. Составьте список продуктов, разрешенных для перекусов, и тогда вы не съедите лишнего.

Потакание слабостям в еде Если вы знаете, что определенный «вредный» продукт — это ваша слабость, то уберите его из своего поля зрения. Ведь как только вы найдете этот продукт дома, то он станет желанным. Постарайтесь покупать такие продукты лишь по особому случаю, а остальное время вовсе забудьте о них.

Попадаетесь на удочку «здоровой» еды Одна из наиболее сложных вещей в нормализации питания — понимание того, насколько вредной является пища, которую преподносят нам как «здоровая». Диетическая кола такая же плохая, закуски и мюсли полны сахара, а другие виды продуктов могут скрывать опасные для здоровья добавки. Не забывайте изучать этикетки перед покупкой. А если есть продукт, без которого вы не можете обойтись, то сделайте его на своей кухне из полезных продуктов. ​