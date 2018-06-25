Запастись кусочком мяса — необходимая хозяйская нужда. Потому что его всегда можно достать его из морозильника, и половина обеда уже готова. Осталось только нарезать овощи и ароматный хлебушек. Для лета — оптимальный вариант!
Грудинка, сваренная в луковой шелухе/Фото: Дмитрий Позднухов/BurdaMedia
Понадобится:
1,5–2 кг свиной грудинки,
2 головки чеснока,
черный перец горошком,
черный молотый перец,
луковая шелуха,
лавровый лист,
3–4 ст. ложки соли.
Приготовление:
1. Грудинку помыть, обсушить. 1 головку чеснока очистить, разделить на зубчики, крупные зубчики разрезать на половинки.
Шаг 1. Нарезаем дольки чеснока.
2. Сделать в куске мяса глубокие надрезы ножом, нашпиговать чесноком со всех сторон.
Шаг 2. Нашпиговываем мясо чесноком.
3. В кастрюлю с водой положить луковую шелуху, 5 шт. лаврового листа, щепотку черного перца горошком.
Шаг 3. Выкладываем в кастрюлю луковую шелуху и специи.
4. Добавить нашпигованную грудинку, поставить на медленный огонь. Когда вода закипит, посолить воду, добавив 3–4 ст. ложки соли с горкой, варить 1 час 20 минут.
Шаг 4. Отвариваем грудку со специями.
5. Пока грудинка варится, очистить вторую головку чеснока, пропустить через пресс. Сваренную грудинку вынуть из воды, обсушить на льняной салфетке и сразу, пока горячая, натереть измельченным чесноком и посыпать черным молотым перцем.
Шаг 5. Готовую грудку натираем чесноком.
Затем дать мясу остыть, завернуть в фольгу, хранить в морозильнике. Перед подачей на стол нарезать на тонкие ломтики.