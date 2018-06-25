Добрый кусок мяса с жирком — сочная грудинка в луковой шелухе

Запастись кусочком мяса — необходимая хозяйская нужда. Потому что его всегда можно достать его из морозильника, и половина обеда уже готова. Осталось только нарезать овощи и ароматный хлебушек. Для лета — оптимальный вариант!

Грудинка, сваренная в луковой шелухе/Фото: Дмитрий Позднухов/BurdaMedia

Понадобится:

1,5–2 кг свиной грудинки,

2 головки чеснока,

черный перец горошком,

черный молотый перец,

луковая шелуха,

лавровый лист,

3–4 ст. ложки соли.

Приготовление:

1. Грудинку помыть, обсушить. 1 головку чеснока очистить, разделить на зубчики, крупные зубчики разрезать на половинки.

Шаг 1. Нарезаем дольки чеснока.

2. Сделать в куске мяса глубокие надрезы ножом, нашпиговать чесноком со всех сторон.

Шаг 2. Нашпиговываем мясо чесноком.

3. В кастрюлю с водой положить луковую шелуху, 5 шт. лаврового листа, щепотку черного перца горошком.

Шаг 3. Выкладываем в кастрюлю луковую шелуху и специи.

4. Добавить нашпигованную грудинку, поставить на медленный огонь. Когда вода закипит, посолить воду, добавив 3–4 ст. ложки соли с горкой, варить 1 час 20 минут.

Шаг 4. Отвариваем грудку со специями.

5. Пока грудинка варится, очистить вторую головку чеснока, пропустить через пресс. Сваренную грудинку вынуть из воды, обсушить на льняной салфетке и сразу, пока горячая, натереть измельченным чесноком и посыпать черным молотым перцем.

Шаг 5. Готовую грудку натираем чесноком.

Затем дать мясу остыть, завернуть в фольгу, хранить в морозильнике. Перед подачей на стол нарезать на тонкие ломтики.