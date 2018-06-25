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Худейте со вкусом: меню на понедельник от Екатерины Михайленко
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Худейте со вкусом: меню на понедельник от Екатерины Михайленко 

BeautyHack.ru 2 часа назад
Фото: BeautyHack.ru
Омлет из белков с зеленью, холодный свекольники, салат с креветками и помидорами — спортивный диетолог-нутрициолог Екатерина Михайленко поделилась сбалансированным меню на день.
Завтрак
Омлет из белков с зеленью
Яйца — 2 шт. Молоко — 1 ст. л. Оливковое масло Зелень
Отделите белки двух яиц от желтков. Взбейте их с молоком, добавьте рубленую зелень и соль. Разогрейте в сковороде оливковое масло и вылейте на нее яичную смесь. Готовьте 3 минуты, затем переверните омлет еще на 2 минуты. Подавайте на стол сразу после приготовления.
Перекус
Ягоды — 200 г  Холодный свекольник
Свекла — 1 шт. Лимон — 1/2 шт. Редис — 5 шт. Огурец — 1 шт. Ветчина — 50 г Укроп Зеленый лук  Отварите или запеките свеклу до готовности, затем очистите, натрите на крупной терке. Залейте кипятком (700 мл) тертую свеклу, добавьте лимонный сок. Немного остудите и уберите в холодильник и уберите в холодильник минимум на 1 час. Нарежьте редиску, огурец, укроп, зеленый лук и ветчину. Соедините в миске, перемешайте. Разложите на порции и залейте свекольным настоем.
Перекус
Тост из черного, ржаного или цельнозернового хлеба с малосольной семгой, листом салата и огурцом
Салат с креветками и помидорами (200 г)
Креветки — 300 г Фасоль консервированная — 1 баночка (белая) Помидоры черри — 250 г Лук красный — 50 г Лук зеленый — по вкусу Хлеб ржаной — 3 кусочкаё Чеснок — 2 зуб. Уксус винный — 1 ст.л. Мед — 1 ч.л. Орегано свежая — 1 ст.л. Горчица дижонская — 1 ч.л. Масло оливковое — 1 ст.л. Прованские травы — 1 ч.л. Салат листовой
Возьмите хлеб, срежьте с него корки. Нарежьте кубиками и высушите на малом огне.
Разрежьте помидоры черри пополам. Фасоль слейте и аккуратно промойте. Тонко нарежьте красный лук полукольцами. Отварите креветки в подсоленной воде и слегка промойте. Тонкими полукольцами порежьте красный лук. Креветки отварите в слегка подсоленной воде.
Почистите и пропустите через пресс чеснок. Измельчите зеленый лук и листья орегано. Смешайте масло, уксус, мед, горчицу. Тщательно взбейте полученную смесь и добавьте в нее чеснок, орегано, зеленый лук и еще раз перемешайте.
На большую тарелку выложите порванные листья салата и равномерно полейте их заправкой. Сверху на них — смесь из фасоли, помидоров, лука и креветок. Украсьте салат сухариками.
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