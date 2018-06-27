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Худейте со вкусом: меню на среду от Екатерины Михайленко
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Худейте со вкусом: меню на среду от Екатерины Михайленко 

BeautyHack.ru 27 июня 2018
Фото: BeautyHack.ru
Морковная запеканка, суп с индейкой и пшеном, салат из куриной грудки — диетолог-нутрициолог Екатерина Михайленко поделилась сбалансированным меню на день.
Завтрак
Морковная запеканка
Морковь — 500 г Яйца — 2 шт. Манная крупа — 3 ст. л. Сода Мед или сахарозаменитель
Отварите морковь. Остудите ее и натрите на мелкой терке. Взбейте два яйца, добавьте щепотку соды и манную крупу. Аккуратно перемешайте до однородной массы. Добавьте мед или сахарозаменитель по вкусу. Соедините жидкую смесь с натертой морковью и тщательно перемешайте. Выложите в силиконовую форму и выпекайте в духовке при 180 градусах до образования румяной корочки (около 35 минут).
Перекус
Фруктовый салат, заправленный йогуртом (200 г)
Суп с индейкой и пшеном
Лук — 100 г Морковь –100 г Картофель — 20 г Филе индейки — 200 г Пшено Перец горошком — 4 шт. Лавровый лист Оливковое масло
Нарежьте мелко лук и кубиками картофель. Натрите морковь на средней терке. Нарежьте филе индейки небольшими кусочками. В кастрюлю налейте немного оливкового масла, чтобы обжарить лук и морковь. Добавьте индейку и слегка обжарьте. Залейте водой, посолите и варите около 20-25 минут. Добавьте перец, горошек и лавровый лист. Промойте пшено и добавьте в кастрюлю. Затем добавьте картофель и варите до готовности.
Перекус
Орехи (15 г) и ягодный кисель
Замороженные ягоды (клюква, малина, клубника, смородина) — 500 г Вода — 1.5 л Крахмал кукурузный — 5 ст.л. Мед — 1 ч.л.
Разморозьте ягоды и измельчите их в блендере. Для получения более однородного пюре без косточек можете протереть его через сито. Отлейте один стакан воды в миску. Оставшуюся воду вылейте в кастрюлю, добавьте ягодное пюре и доведите до кипения. Тщательно все перемешайте, чтобы не получилось комочков. Когда ягодный отвар закипит, влейте в него тонкой струей крахмал, разведенный в воде, постоянно помешивая. Когда на поверхности появятся первые пузырьки, снимите кисель с огня. По желанию добавьте меда в стакан с киселем.
Салат из куриной грудки
Куриное филе — 1 шт. Лимонный сок — 1 ч.л. Горчица — 1 ч.л. Бальзамический уксус — 1 ч.л. Мед — ½ ч.л. Салатные листья (предпочтительно салат романно) Маслины Карри Сушенный чеснок Соль Перец Оливковое масло
Тщательно промойте куриное филе, слегка отбейте его, добавьте соль, перец, карри и сушенный чеснок. Обжарьте курицу и нарежьте на небольшие кусочки. Порежьте салатные листья, смешайте их с курицей и маслинами. Для заправки смешайте 1 ст.л. оливкового масла, лимонный сок, горчицу, бальзамический уксус и мед. Обильно полейте ею салат.
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