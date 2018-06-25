Национальная кухня наших соперников ЧМ-2018: что едят в Уругвае

328 calories

Чивито — сэндвич по-уругвайски

Сэндвич с говядиной, беконом, сыром, помидорами, ветчиной, листьями салата, по желанию также можно добавить в него маслины. Чивито — сэндвич по-уругвайски СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 30 минут PT30M PT30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 328 ккал

Ингредиенты

Бекон 8 ломтиков Говядина (стейк) 2 шт. Соль (крупная) по вкусу Перец (чёрный молотый) по вкусу Масло (сливочное) 1-2 ст. л. Яйца 4 шт. Булочка (для сэндвича) 4 шт. Салат (айсберг) 1 пучок Соус (кетчуп) 4 ст. л. Ветчина 4 ломтика Томаты 4 ломтика Сыр (моцарелла) 4 ломтика

На среднем огне в большой сковороде поджарьте ломтики бекона, пока они не станут хрустящими. Отложите их на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнюю влагу и остудить.

Разрежьте каждое говяжье филе пополам. Посыпьте солью и чёрным перцем и отбейте молотком, чтобы стейки стали ещё тоньше.

Жарьте стейки на разогретой сковороде по 2 минуты с каждой стороны.

Растопите сливочное масло в чистой сковороде и обжарьте яйца.

Раскройте булочки для сэндвича, смажьте кетчупом. На нижние половины булочек положите салат айсберг.

Сверху уложите по 2 ломтика бекона (в каждый сэндвич), стейк, ломтик ветчины, ломтик томата и моцареллы.

Поместите сэндвичи в духовку, чтобы сыр подтаял. Достаньте из духовки, положите сверху яйцо и закройте второй половиной булочки. Подавайте горячими. Приятного аппетита!

Запись «Национальная кухня наших соперников ЧМ-2018: что едят в Уругвае» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.