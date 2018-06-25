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«Делают они, а стыдно мне». Казанцы обсуждают огромный перемяч
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«Делают они, а стыдно мне». Казанцы обсуждают огромный перемяч 

Казанский Портал 1 час назад
Фото: vk.com  В Казани приготовили перемяч рекордных размеров. Его вес составил 26 кг, а диаметр — 118 см. Поварам потребовалось 10 кг говядины, 16 кг теста и 25 литров подсолнечного масла.
Фото: vk.com  Фото: vk.com  Фото: vk.com  Казанцы, мягко говоря, были в шоке от такого перемяча. В соцсетях появилось много шуток и критических комментариев: «Даже мой первый пирог выглядел лучше», «Это что вообще?», «Что-то и есть не хочется», «Лепешка с пипкой», «Оно строит планы по захвату мира, но прямо сейчас немного взгрустнуло», «Делают они, а стыдно мне».
Несмотря на критику в соцсетях, к огромному перемячу выстроилась очередь. Его съели очень быстро.
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