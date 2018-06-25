«Делают они, а стыдно мне». Казанцы обсуждают огромный перемяч

Фото: vk.com В Казани приготовили перемяч рекордных размеров. Его вес составил 26 кг, а диаметр — 118 см. Поварам потребовалось 10 кг говядины, 16 кг теста и 25 литров подсолнечного масла.

Фото: vk.com Фото: vk.com Фото: vk.com Казанцы, мягко говоря, были в шоке от такого перемяча. В соцсетях появилось много шуток и критических комментариев: «Даже мой первый пирог выглядел лучше», «Это что вообще?», «Что-то и есть не хочется», «Лепешка с пипкой», «Оно строит планы по захвату мира, но прямо сейчас немного взгрустнуло», «Делают они, а стыдно мне».

Несмотря на критику в соцсетях, к огромному перемячу выстроилась очередь. Его съели очень быстро.

Читайте также:

«А потом слышу — хрюкает!». В Казани гуляют кабаны

В Казани сняли пародию на Неймара