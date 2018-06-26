Казань затопило. Соцсети переполнены пугающими фото

Фото: vk.com Сегодня днем на некоторые районы Казани обрушился сильный дождь с градом. Улицы затопило. Как это обычно бывает, казанцы бросились в соцсети, чтобы поделиться фотографиями непогоды.

Фото: vk.com Фото: vk.com Фото: vk.com Фото: vk.com Фото: vk.com Фото: vk.com Фото: vk.com Сегодняшние дождь и град — это еще не все. Гидрометцентр Татарстана выпустил очередное метеопредупреждение, которое будет действовать с 21:00.

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