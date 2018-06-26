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Казань затопило. Соцсети переполнены пугающими фото
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Казань затопило. Соцсети переполнены пугающими фото 

Казанский Портал 26 июня 2018
Фото: vk.com  Сегодня днем на некоторые районы Казани обрушился сильный дождь с градом. Улицы затопило. Как это обычно бывает, казанцы бросились в соцсети, чтобы поделиться фотографиями непогоды.
Фото: vk.com  Фото: vk.com  Фото: vk.com  Фото: vk.com  Фото: vk.com  Фото: vk.com  Фото: vk.com  Сегодняшние дождь и град — это еще не все. Гидрометцентр Татарстана выпустил очередное метеопредупреждение, которое будет действовать с 21:00.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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