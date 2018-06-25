Рецепт дня: Равиоли со шпинатом и рикоттой

25 июня отмечается День моряка. Следите за ассоциативной цепочкой: моряк — Папай — шпинат — рецепт дня на Sobesednik.ru

О моряках и мореплавателях всех мастей написаны тонны книг, сняты километры фильмов и отрисовано множество мультиков, ибо профессия покорителя морей — одна из самых древних и романтических, овеянная ветрами далеких странствий и необычных приключений. Как ни крути, а укротители грозной морской стихии заслуживают своего дня в календаре и чего-нибудь особенно вкусного к праздничному столу.

Я не случайно вспомнила о морячке с мощными предплечьями и неизменной трубкой во рту. Персонаж Папай появился на свет почти сто лет назад, а мультэпопея продолжается до сих пор. Приключения парня в тельняшке разные, неизменен лишь основной, повторяющийся из серии в серию поворот сюжета: бедолага постоянно попадает в разные неприятности, но стоит ему заправиться банкой консервированного шпината, как жизнь налаживается и дела идут на поправку. К слову, благодаря лобовому product placement употребление шпината в Штатах выросло на 30%.

Впрочем, реклама рекламой, а сезон шпината в самом разгаре, и значит, будем этим пользоваться. Предлагаю приготовить равиоли со шпинатом и рикоттой. Тончайшее тесто, нежнейшая сливочная начинка с деликатными нотками шпината точно не оставят вас равнодушными.

Что понадобится:

Для теста:

280 г муки (идеально 140 г пшеничной муки высшего сорта и 140 г семолины)

3 яйца

1 ст. л. оливкового масла

Для начинки:

150 г шпината

150 г рикотты

1 желток

30 г пармезана

соль, свежемолотый черный перец (по вкусу)

1 ч. л. оливкового масла

Для подачи:

сливочное масло

свежий или сушеный базилик

пармезан

1. Яйца слегка взбейте вилкой с ложкой масла, постепенно всыпая просеянную муку, замесите тесто. Хорошенько вымесите его до гладкости и однородности, прикройте полотенцем или положите в пакет и оставьте отдохнуть минут на 35–40.

2. Шпинат переберите, вымойте, обсушите, срежьте грубые стебельки, порежьте не слишком мелко и припустите его на оливковом масле в течение 2–3 минут, помешивая.

3. Уменьшившиеся в объеме листочки смешайте с рикоттой, приправьте солью и перцем, добавьте натертый на мелкой терке пармезан, желток и хорошенько перемешайте.

4. Отдохнувшее тесто разделите на несколько частей, возьмите одну, остальные прикройте полотенцем, чтобы не обветривались и не подсыхали. Раскатайте тесто максимально тонко, примерно до 1 мм.

5. Если у вас есть форма для пельменей или равиоли — воспользуйтесь ею. Если нет, будем делать равиолины вручную — дольше, конечно, но аутентичнее. Процесс изготовления равиоли практически ничем не отличается от способа приготовления пельменей. Если используете форму: раскатайте тесто, перенесите на присыпанную мукой форму, разложите начинку по ячейкам, накройте вторым пластом, выпустите воздух, прокатайте скалкой и вытряхните аккуратненькие равиольки.

Если будете клеить вручную, мой вам совет: не вырезайте кружочки, делайте равиолины квадратными. Так и остатков теста меньше, и лепить проще, и форма ближе к оригиналу.

6. На раскатанное тесто выложите начинку на равном расстоянии друг от дружки, накройте вторым пластом, разрежьте на квадраты и защипните края.

7. Доведите до кипения воду, подсолите, выложите равиоли и проварите несколько минут до готовности.

Важно:

не позволяйте воде сильно кипеть, иначе тонкое тесто может расклеиться или порваться.

8. Растопите в сотейнике сливочное масло, прогрейте его с листиками свежего или чайной ложкой сушеного базилика.

9. Выньте равиоли, полейте их растопленным маслом, посыпьте мелко натертым пармезаном — и наслаждайтесь! Бокал холодного просекко или ламбруско будет как нельзя кстати. За тех, кто в море!

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №23-2018.