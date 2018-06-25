Баранина на углях с чесночным соусом

Очень захотелось баранины. Такой… поджаренной, с легкой корочкой, к ней острый чесночный соус и бокал терпкого красного вина.

Желания должны воплощаться, ибо зачем тогда они нужны?

Итак, что понадобится для исполнения желания:Баранина (мякоть) — 800 г Для маринада:

уксус виноградный — 30 млсоус бальзамический (смесь бальзамического уксуса и виноградного сусла) — 30 млсоус соевый — 30 млзелень кинзы — 1 пучоккрасный острый чили перец — по вкусу

Для соуса:

мягкий сыр — 100 гмацони — 50 млзелень кинзы — 1 небольшой пучокчеснок — 2 зубчика

Количество дано условно. Я, например, не люблю много маринада, он должен быть довольно густым, чтобы только «обмазать» мясо.

Кинза и чеснок — довольно «агрессивные» пряности. Поэтому переложив одну пряность, можно забить вкус другой.

Набор для исполнения желания

Процесс приготовления:Пока готовил продукты, наконец-то, пошёл дождь. Как ни парадоксально, но у нас было три недели «засухи».

Погода явно не для пикника. Если нет крыши над головой

Во дворе только один хозяин оберегает свою территорию от пришлых:

Готовятся к новой кладке. Так что во двор никого из себе подобных не пускает и периодически проверяет гнездоЧто-то я отвлёкся от основной темы…

Мясо нарезается поперёк волокон, кусочками толщиной сантиметра дваМясо нарезается поперёк волокон, кусочками толщиной пару сантиметров.

Готовится маринад. Смешиваются уксус, соусы, добавляется нарезанная кинза

Готовится маринад. Смешиваются уксус, соусы, добавляется нарезанная кинза.

Маринад добавляется в мясо. Все перемешивается и отправляется в холодильник, на время пока готовится соус и дрова перегорают в угли

Маринад добавляется в мясо.

Все перемешивается и отправляется в холодильник на время, пока готовится соус и дрова перегорят в угли

Готовим соус:В миксер кладём сыр и мацони. Перемешиваем.

В миксер кладём сыр и мацони

Я люблю, чтобы соус был консистенции как очень густая сметана, слегка подсаливаем (при необходимости), добавляем порезанную кинзу. Снова все перемешиваем.

Когда все перемешалось выдавливаем чеснок, хорошо перемешиваем. Соус готов. Его тоже отправляем в холодильник, чтобы аромат кинзы и чеснока «разошёлся» по соусу

Когда все перемешалось, выдавливаем чеснок и снова все хорошо перемешиваем, теперь уже ложкой.

Соус готов. Его тоже отправляем в холодильник, чтобы аромат кинзы и чеснока «разошёлся» по соусу.

Дрова ещё не прогорели, пошёл выбирать вино.

Испанские вина всегда славились «густотой» и терпкостью. Самое то для баранины

Ну вот, угли готовы.

Плотно выкладываем мясо на решетку

Степень готовности определяете сами, по своему желанию.

У меня все готово. Такой цвет мясу придает маринадПриятного аппетита!