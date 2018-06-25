Сезон абрикосов. Готовим вкуснейший пирог, варенье, джем и запасы на зиму

В разгаре сезон абрикосов. Конечно, в полной мере насладиться им могут жители южных регионов России. Но и те, кто живет севернее, могут приготовить из этих ароматных и полезных плодов много вкусностей. Классические и необычные рецепты — в материале «АиФ-Челябинск».

Варенье и джем: варим правильно

Главный секрет прост. Абрикосовое варенье и джем будут красивого оранжевого цвета и сохранят аромат, если плоды сначала сварить без сахара, чтобы выпарить лишнюю жидкость.

Абрикосовое варенье

1 кг абрикосов (очищенных) 800-900 г сахара

Абрикосы помыть, удалить косточки, очистить от повреждений и нарезать половинками и четвертинками. Сложить в широкую емкость с толстым дном, влить немного воды, чтобы покрывала дно. Довести до кипения под крышкой, затем снять ее и варить на среднем огне, помешивая (20-40 минут).

Всыпать сахар, размешать, довести до кипения. Снять пенку и варить еще 5-10 минут, помешивая.

Разлить варенье горячим в стерилизованные банки, полностью остудить, закрыть крышками. Можно разлить кипящее варенье по банкам и закатать.

Абрикосовый джем

1 кг абрикосового пюре800-900 г сахара

Первый этап такой же, как при варке варенья. Абрикосы помыть, удалить косточки, очистить от повреждений и произвольно нарезать. Сложить в широкую емкость с толстым дном, влить немного воды, только чтобы покрывала дно. Довести до кипения под крышкой и варить до мягкости плодов.

Снять с огня, протереть сваренные абрикосы через сито, если хотите получить гладкий, совершенно однородный джем (процесс будет идти проще и быстрее, если использовать протирочную машинку). Можно просто измельчить массу блендером, но тогда мелкие кусочки будут чувствоваться в конечном продукте.

Вернуть получившееся пюре на огонь, довести до кипения, всыпать сахар, размешать и варить 15-20 минут, сняв пенку.

Готовый джем горячим разлить по стерилизованным банкам. Полностью остудить, накрыть крышками.

Пастила из абрикосов

Сделать пюре, как при приготовлении джема. Всыпать сахар по вкусу, размешать до его полного растворения. Поддоны сушилки выстелить бумагой для выпечки (бумага должна быть с пропиткой, иначе пастила к ней пристынет), вылить в них пюре слоем 1 см. Сушить при температуре 50 градусов. Готовая пастила должна быть эластичной, но не влажной.

Свернуть пастилу в трубочку, положить в герметичную емкость на хранение. Можно хранить в холодильнике.

Перевернутый абрикосовый пирог

Чаще всего нам доступны абрикосы, созревшие не на дереве, а в пути к покупателю. Чтобы компенсировать недостаток сахара в таких плодах, здесь используется карамель. На нее укладываются абрикосы, а сверху — бисквитное тесто. Пока печется пирог, плоды и частично бисквит пропитываются карамелью. Перевернув испеченный пирог на тарелку, получаем вкусное и красивое блюдо.

Этим рецептом поделилась на одном из кулинарных форумов русскоязычная жительница Канады под именем Мишель. И вот уже много лет автор этих строк делает такой пирог каждый июнь, с благодарностью вспоминая ее.

Для карамели

3/4 стакана (150 г) сахара60 мл воды50 г сливочного масла растопленного

Для бисквита

4 яйца комнатной температуры2/3 стакана (130 г) сахараванилин на кончике ножа1 ст. л. коньяка1 стакан без горки (140 г) муки1 ч. л. разрыхлителя50 г сливочного масла растопленного10-12 среднего размера абрикосов (не перезрелых, держащих форму)

Возьмите неразъемную форму (можно сковороду с огнеупорной ручкой) диаметром 24-26 см. Слегка смажьте дно сливочным маслом.

Сначала нужно приготовить карамель. Для этого в маленькую кастрюльку или ковшик насыпьте сахар и влейте 60 мл (1/4 стакана) кипяченой горячей воды. Размешивая, поставьте на самый слабый огонь.

В приготовлении карамели нет ничего сложного, если соблюсти несколько правил. Сахар должен полностью раствориться до того, как сироп закипит. Как только вы увидите, что сахар без остатка растворился, прекратите помешивать сироп, возьмите кисточку, смочите ее в воде и проведите по стенкам кастрюли, чтобы смыть осевший на них сахар. Это нужно сделать обязательно, чтобы кипящий сироп снова не кристаллизовался. Увеличьте огонь до среднего и больше не мешайте сироп. Он будет кипеть и постепенно густеть.

Когда сироп начнет менять цвет на золотисто-коричневый, уберите кастрюльку с огня, влейте растопленное сливочное масло и быстро размешайте. Не мешкая, быстро вылейте получившуюся карамель в приготовленную форму и слегка разровняйте по дну.

Чистые абрикосы разрежьте на половинки, удалите косточки, уложите половинки плодов на карамель срезом вниз. Укладывайте абрикосы как можно плотнее друг к другу.

Включите духовку на 180 градусов.

Взбейте миксером (на высокой скорости) яйца с сахаром и ванилином до густой пены. Это займет 8-10 минут. Муку тщательно смешайте с разрыхлителем, просейте и бережно вмешайте, не взбивая, в яичную массу.

Растопите сливочное масло в небольшой емкости, влейте 1 ст. л. коньяка, положите 2 ст. л. теста, размешайте, добавьте еще 2 ст. л. теста, аккуратно размешайте. Влейте эту массу в основное тесто, аккуратно и бережно размешайте, не взбивая.

Вылейте тесто в форму поверх абрикосов.

Выпекайте в духовке 35-40 минут, проверяя на готовность зубочисткой (воткнутая в середину пирога, она должна остаться чистой). Если верх зарумянится раньше, прикройте его фольгой и допеките до готовности.

Дайте готовому пирогу постоять в форме 5 минут, проведите по стенкам ножом. Положите на форму с пирогом большую плоскую тарелку, прижмите ее руками к форме (используя полотенца или варежки) и быстро переверните. Пирог окажется на тарелке. Аккуратно снимите форму с пирога. Если к ее дну прилипла пара половинок абрикосов, снимите их лопаткой и верните на место в пирог.

Фруктовые чипсы для каши

Многие офисные работники покупают быстрорастворимые овсяные каши в пакетиках. Кроме хлопьев, в них содержатся кусочки сушеных фруктов, чаще всего банальных яблок. Такие смеси для каш можно готовить и дома, причем они будут вкуснее, натуральнее и полезнее (и дешевле). А еще овсянку с кусочками сушеных плодов и фруктов дети едят охотнее, чем просто геркулес.

Не упустите возможность насушить себе на зиму фруктовые чипсы — из абрикосов, клубники, персиков, груш, яблок, слив и пр.

Плоды нужно помыть, ошпарить кипятком, обсушить и нарезать пластинами 5-7 мм толщиной. Разложить по поддонам сушилки, сушить при температуре 50 градусов до полного высыхания.

Готовые чипсы сложить в чистые банки, укупорить. Хранить можно при комнатной температуре, а можно и в холодильнике. Для добавления в готовую кашу чипсы нужно нарезать ножницами на произвольные кусочки.

Чтобы сделать магазинную кашу «в пакетике», возьмите геркулесовые хлопья, которые готовятся 1 минуту, добавьте нарезанные фруктовые чипсы и сахар по вкусу (вместо него можно класть варенье или мед). Такую смесь можно взять с собой на работу, а там насыпать в кружку, добавить кипятка и прикрыть верх. После нескольких минут настаивания каша готова.