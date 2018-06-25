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5 самых жутких звездных диет, которые ни за что не стоит пробовать
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5 самых жутких звездных диет, которые ни за что не стоит пробовать 

SNCmedia.ru 39 минут назад
Фото: SNCmedia.ru
Алкогольная диета Пэрис Хилтон
Для сохранения образа «Барби нулевых», Пэрис было недостаточно ходить в вельветовых костюмчиках с чихуа-хуа на руках. Чтобы не прикладывать к похудению особых усилий, Хилтон пошла простым путем — когда светская львица чувствовала голод, в ее руках оказывалась очередная бутылка вина. Напиток имеет относительно низкую калорийность, поэтому Пэрис позволяла себе употреблять его в немыслимых количествах, а это вызывало ложное чувство сытости. Но следовать такой диете точно не стоит — среди самых опасных последствий — снижение уровня глюкозы в крови и нарушение пищеварения.
Японская диета Виктории Бекхэм
Красивой фигурой бывшей «перчинке» пришлось пожертвовать, чтобы родить мужу четверых детей. Сразу после появления третьего ребенка, Виктория подумала, что ей нужно срочно возвращать былые объемы. Для этого звезда перешла на строгую диету, меню которой выглядело примерно так: сашими, сырая рыба по японскому рецепту, и ягоды на десерт. Хотя Бекхэм и похудела насколько хотела, она подорвала свое здоровье. При таком рационе организму совершенно не хватает клетчатки и минимального количества калорий для нормального функционирования.
Сладкая диета Наоми Кэмпбелл с перчинкой
Модель не раз признавалась, что перед показами специально морила себя голодом, чтобы снизить вес. В этом ей помогал лимонад с кленовым сиропом и кайенским перцем. Лимонный детокс провоцирует быструю потерю килограммов, но вместе с ними таким же образом уходит здоровье пищеварительной системы и почек. Более того, обилие перца в рационе вызывает гастрит.
Детская диета Риз Уизерспун
Звездный тренер Трейси Андерсон посоветовала актрисе в течение дня есть детское питание, а вечером полноценно ужинать. Риз решила, что для быстрого эффекта последний пункт можно упустить, и ежедневно питалась только пюре и творогом. Но такая система питания лишена всякой логики: порции слишком маленькие, низкий уровень калорийности и минимальное содержание витаминов, и, как следствие, — анемия и хроническая усталость.
Зеленый чай Джонни Деппа
Это сложно представить, но любимец миллионов девушек Джонни Депп практиковал диету на зеленом чае, чтобы оставаться в форме продолжать покорять девичьи сердца. В рацион актера входили только зеленый чай, клубника и ананасы. В продуктах преобладали: витамин С, вызывающий образование кислой среды, и катехины из зеленого чая, которые вымывают из организма железо и ускоряют процесс старения.
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