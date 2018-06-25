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Что случилось с перцем?
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Что случилось с перцем? 

7dach.ru 2 часа назад
Фото: 7dach.ru
Перец 'Светофор' начал увядать, листья скручиваются вверх. На второй фотографии такой же перец, стояли на одном месте, но с ним все хорошо.
Совсем не знаю, в чем дело, помогите!
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