Ещё
Что случилось с перцем?
Далее:
Читайте также:
Найти
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Тесты
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Что случилось с перцем?
7dach.ru
2 часа назад
Женский форум
Фото:
7dach.ru
Перец 'Светофор' начал увядать, листья скручиваются вверх. На второй фотографии такой же перец, стояли на одном месте, но с ним все хорошо.
Совсем не знаю, в чем дело, помогите!
Читать ещё •••
7dach.ru: последние новости
Рецепты здоровья: подорожник от ран, фурункулов, болезней кожи
Свинина, жареная с помидорами и кабачками: готовим классический ужин
Легкие закуски: 8 простых и вкусных блюд из свежих овощей и зелени
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лариса Гузеева и ее муж разъехались
7
Боня оголилась на футбольном матче
89
Как работает красная нить на запястье
42
Пугачева забыла надеть белье
41
Названы «страшные» последствия отказа от курения
46
Видео
04:02
Как правильно покупать продукты
Еда
03:46
Сны, которые нельзя игнорировать
Психология
07:23
Экзотика, которую стоит попробовать
Еда
04:24
Это категорически нельзя делать перед сном
Здоровье
10:17
Женские вещи, которые бесят мужчин
Мода
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:50
Откровения жены Безрукова о браке
Звёзды
Любовь
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:35
Боня оголилась на футбольном матче
Звёзды
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение