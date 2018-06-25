Ошибки в приготовлении еды, от которых мы толстеем

По данным исследований, более 50% россиян так или иначе пытаются сбросить вес или когда-либо сидели на диетах. Первое, что советуют в таких случаях — перестроить режим питания и начать есть здоровую еду. Однако многие так и поступают, но положительных изменений в их весе незаметно. Так в чем же дело? Возможно, имеет место одна или несколько из этих типичных ошибок домашней готовки, которые не только мешают худеть и даже способствуют набору лишних килограммов.

Вы не следите за количеством жиров

Из любой диетической пищи легко сделать высококалорийную, ошибившись с количеством жиров. Например, настоящей калорийной бомбой может стать легкая куриная грудка, если переборщить с маслом для жарки. То же с салатами, которые мы считаем отличным блюдом для диеты, но заправляем жирными соусами, в которых, к тому же, много сахара. Только вдумайтесь, ложка растительного масла содержит 120 калорий, и они никуда не денутся даже из самого аскетичного обеда. Поэтому прежде, чем удивляться, откуда растут бока, посчитайте, сколько жирных «незаметных» ингредиентов вы используете во время приготовления ужина.

Вы пробуете еду в процессе

И это естественно, как иначе приготовить вкусное блюдо, не проверив его на соль и перец? К тому же жаль выкидывать остатки сыра после приготовления пасты, лучше их съесть. Вот в этом то вся проблема. Пока вы незаметно съедаете за готовкой «лишние» кусочки, вы можете съесть дневную норму калорий, а потом сесть с семьей за ужин. Кроме того, когда мы готовим, мы чаще всего голодны, а это тоже заставляет нас пробовать пищу. Постарайтесь не делать этого, заменяйте голодные порывы глотком воды.

Вы слепо следуете рецепту

Рецепты, безусловно, помогают ориентироваться в процессе приготовления еды, но не отступая от них ни на шаг вы можете сделать потенциально диетическое блюдо слишком жирным или слишком сладким. На самом деле довольно просто научиться заменять в любимых рецептах некоторые ингредиенты на низкокалорийные аналоги. Например, это может быть греческий йогурт вместо жирных сливок или майонеза, семена чиа вместо яиц и так далее.

Вы не убираете остатки

Отличный совет не переесть в ресторане — еще до начала ужина завернуть с собой ровно половину еды. Так стоит поступать и с домашними блюдами. Наша советская установка — доедать полностью все, сколько бы ни положили на тарелку, и делает нас такими толстыми. В голове не укладывается — как это оставить и не доесть, раз положили. На самом деле нужно иметь наготове несколько контейнеров и еще перед застольем класть в них все избытки, чтобы не возникло желания доесть, «а то останется и испортится».

Вы неправильно готовите овощи

Неотъемлемая часть здорового питания — это овощи. Но они могут стать основным источником зла и лишних килограммов из-за того, что неправильно приготовлены. Некоторые из них становятся действительно полезнее после термической обработки, например, морковь. Однако брокколи лучше не жарить, а варить на пару. Картофель лучше не варить, а печь в духовке. Если обращаться с овощами по правилам, удастся сохранить все питательные вещества и не нажить лишних калорий.

Вы неправильно обращаетесь с приправами

Сливочное и оливковое масло, сыр, сладкие маринады и жирные соусы, безусловно, сделают вашу еду удивительно вкусной, но исключительно за счет вашего здоровья. Заменить все эти ингредиенты легко, если знаешь, какую специю в какое блюдо лучше положить. Специи не добавляют питательности вашим блюдам, но могут добавить неповторимый вкус. Куркума, кайенский перец, корица, имбирь, тмин заставят вас забыть о майонезе и оливковом масле.

Слишком маленькие порции

Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Public Health Nutrition, люди, которые готовят дома много еды, парадоксальным образом потребляют меньше калорий, чем те, кто готовит недостаточно или от случая к случаю. Все дело в том, что если ужин не удовлетворил голод, многие хватаются за перекус: например за чипсы, крекеры или сухари. А это сводит все плюсы диеты в ноль.