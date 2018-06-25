Удалить всё лишнее. Что делать, чтобы получить хороший урожай?

Дачный сезон набирает обороты, и вопросов у наших читателей становится всё больше. Отвечает на них Людмила Строцкая, ведущий агроном отдела защиты растений Россельхозцентра Иркутской области.

Не прозевайте «коронную» почку

Говорят, что уже в рассаде у перцев перед высадкой в грунт нужно было удалять какие-то побеги. Какие веточки лишние и почему?

О. Седякина, Иркутский район

«Опытные овощеводы считают формирование куста сладкого перца необходимым для повышения урожая и крупности плодов.

В первой развилке главного стебля перца всегда раскрывается «коронный» цветок, который ещё называют «коронной» почкой. Если его удалить и не дать сформироваться плоду, растение будет лучше ветвиться — следовательно, будет выше его продуктивность. Если же «коронную» почку оставить, то урожай будет поздним и мелким».

Красивый куст или изобилие плодов?

Бабушка всегда обрывает пасынки на помидорах. Что это такое, и зачем их удалять?

М. Пешкова, Усолье-Сибирское

«Пасынки — это побеги, которые образуются на кустах в пазухе и со временем превращаются в полноценные стебли.

Действительно, многие огородники считают, что удаление пасынков у домашних помидоров — обязательная составляющая ухода за ними. И они правы. Очень важна эта процедура в наших сибирских условиях. Формовку растения надо проводить, чтобы успеть за короткое лето вырастить урожай и собрать его. Без удаления лишних стеблей томатный куст станет сгущенным, ветвистым и в итоге не сможет дать полноценный урожай».

Без искусственного опыления

Видела, как сосед в теплице ватной палочкой поочерёдно касается цветков на огурцах. Что он делает и зачем?

В. Перминова, Иркутск

«Скорее всего, мужчина проводил искусственное опыление. Хороший урожай огурца зависит от многих факторов, в том числе от качественного опыления.

Но искусственным путём это делать не обязательно. Сейчас практически все виды огурцов самоопыляющиеся, такие растения ни в какой помощи не нуждаются. Кроме того, такие сорта наиболее продуктивны, так как практически все цветки могут принести плод».

Протравить и ошпарить

Раньше уже хвасталась соседям своими огурцами, а нынче с плодами что-то не так. Как только они начинают плодоносить — начинается увядание. В чём дело?

С. Погадаева, Ангарск

«Вероятно, это происходит из-за того, что семена были плохо подготовлены к посадке. Больше половины семян в магазинах бывают заражены скрытыми инфекциями, которые могут напомнить о себе, когда растение уже достаточно выросло и начало плодоносить. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, семена надо протравливать слабым раствором марганцовки, обрабатывать крутым кипятком. Такую процедуру можно проделать не только с семенами огурцов, но и со всеми овощными культурами».

Любители огурца

В теплице видел мелких мотыльком с белыми крыльями. Кто это может быть и вредны ли они для урожая?

М. Филонова, Иркутский район

«Это могла быть тепличная белокрылка — многоядное насекомое, которое развивается, питаясь более чем 300 видами растений. В весенний период часто кормится на таких сорняках, как осот, мокрица, одуванчик, чистотел. В теплицах предпочитает огурец, помидор, перцы и баклажаны. Опасно насекомое для урожая, потому что оно является переносчиком вирусов. Огурцы, например, могут заболеть так называемой мозаикой, тогда листья и плоды деформируются, становятся курчавыми и меняют свой цвет, рост растения замедляется. При сильном поражении листья скручиваются и засыхают. Хороший эффект в борьбе с вредителем даёт еженедельное опрыскивание поражённого растения холодной водой. Для предупреждения появления белокрылки важную роль играет профилактика, заключающаяся в посадке только здоровой рассады, своевременном удалении из теплиц послеуборочных остатков. Как отпугивающее средство можно использовать раствор аммиака (1,5 ст. ложки на 10 литров воды). Это отпугнёт белокрылку, и она не полетит к вам в теплицу, если сохранилась в открытом грунте, и, наоборот, вылетит из теплицы, если есть там».