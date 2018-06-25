4 потрясающих лимонада, которые можно приготовить дома

Что может быть лучше жарким летним днем, чем порция освежающего лимонада! Причем не какой-нибудь там подкрашенной водички, а настоящего лимонада без всякой химии и красителей. Его без труда можно приготовить своими силами, опираясь на базовые рецепты. Достаточно иметь под рукой свежие фрукты, ягоды и много-много льда.

— Черничный лимонад —

Ингредиенты:

3/4 чашки мелкого сахара 1 чашка горячей воды 1 чашка свежевыжатого лимонного сока 3 чашки холодной воды 1 чашка ягод свежей или замороженной черники

Способ:

Растворить сахар, помешивая, в горячей воде. Добавить оставшиеся ингредиенты и убрать в холодильник до полного охлаждения. Подавать в высоких бокалах со льдом.

Арбузный лимонад

Ингредиенты:

3/4 чашки мелкого сахара 1 чашка горячей воды 1 чашка свежевыжатого лимонного сока 2,5 чашки холодной воды 2 чашки нарезанного спелого арбуза, размять толкушкой

Способ:

Растворить сахар, помешивая, в горячей воде. Затем добавить холодную воду и лимонный сок и остудить. Примерно за 1-1,5 часа до подачи добавить в лимонад арбуз и дать настояться в холодильнике.

Айс ти Ингредиенты:

3/4 чашки мелкого сахара 2 чашки кипятка 1 чашка свежевыжатого лимонного сока 1 чашка холодной воды 4 пакетика зеленого чая Способ:

Кипяток налить в заварочный чайник, погрузить в воду пакетики чая и оставить ненадолго завариваться. Перелить чай в подходящую емкость и добавить оставшиеся ингредиенты.

Имбирно-огуречный лимонад

Ингредиенты:

1/2 чашки мелкого сахара 1 чашка горячей воды 1 чашка свежевыжатого лимонного сока 1,5 чашки холодной воды 1 бутылка (330 мл) имбирного пива 1 огурец

Способ:

Растворить сахар в горячей воде, после чего добавить оставшиеся жидкие ингредиенты. Овощечисткой нарезать огурцы длинными, тонкими лентами. Добавить в лимонад. Убрать лимонад в холодильник до полного охлаждения.