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Брокколатте: ученые придумали кофе из капусты
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Брокколатте: ученые придумали кофе из капусты 

Гастроном 1 час назад
Фото: Гастроном
Казалось бы, чего только не придумают приверженцы ЗОЖ, чтобы отказаться от кофе и добавить в рацион больше овощей и фруктов — нам уже известны напитки вроде матча латте или бананового рафа. Теперь австралийские ученые из CSIRO (федерального исследовательского агентства) решили, что нужно пить брокколатте — напиток из брокколи с эспрессо и вспененным молоком.
Специально для этого из брокколи был создан порошок, который сохраняет все питательные вещества, а также вкус и цвет этого вида капусты. Исследователи рекомендуют добавлять его не только в напитки, но также в супы или зеленые смузи. Две ложки порошка из брокколи равны одной порции овощей и являются отличным источником пищевых волокон, витамина В6, витамина Е и марганца.
Сторонники правильного питания популяризируют брокколатте не только из-за его пользы, но и экологичности: производство порошка из всех частей брокколи позволяет объем количество отходов.
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