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Продовольственную корзину Орловщины «подвели» морковь, лук и капуста
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Продовольственную корзину Орловщины «подвели» морковь, лук и капуста 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
На совещании 25 июня руководитель департамента промышленности и торговли Геннадий Парахин доложил о динамике цен на социально значимые продукты. «Корзина» из 24 наименований с 14 мая по 18 июня подорожала на 0,3%.
Снизились цены на 12 видов продуктов, среди них хлеб, масло сливочное и подсолнечное, свинина, яблоки, птица, сахар. Но на 17,2% подорожала морковь, на 21,1% — лук, на 36% — капуста.
Среди всех регионов Центрального федерального округа Орловская область на втором месте по наименьшей розничной цене на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, на пятом — на хлеб из ржаной муки и замороженную рыбу, на седьмом — на картофель, яблоки, капусту.
— Стоимость набора из 24 отдельных видов социально значимых продовольственных товаров на ярмарках выходного дня в Орле составила 2098 рублей, что на 15,6% меньше, чем в магазинах, — доложил Геннадий Парахин.
Всего в регионе 67 ярмарочных площадок на 7962 торговых места.
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