Меган Маркл запретили есть ее любимое блюдо в путешествиях

Принцу Гарри и Меган Маркл запретили есть блюда, в которых содержится чеснок, во время их официальных визитов и путешествий, пишет Express.

Как сообщает источник, такие меры в королевской семье принимаются, чтобы избежать плохого запаха изо рта.

Также оказалось, что королева Елизавета II ненавидит чеснок и запрещает добавлять его в еду. «Мы никогда не готовим блюда с чесноком или большим содержанием лука. Королева этого ни за что не позволит», — рассказал шеф-повар Букенгемского дворца Даррен Макгрейди.

Сама Меган Маркл поделилась, что одно из ее любимых блюд, «Филиппинский адобо из курицы», содержит очень много чеснока, но в путешествиях ей придется от него отказаться. Однако герцогине Сассекской разрешено готовить его дома, когда официальных поездок не запланировано.

Ранее в июне герцог и герцогиня Сассекские рассказали, что в своем первом совместном путешествии они посетят Австралию, Новую Зеландию, Королевство Тонга и Республику Фиджи. Как сообщили в Кенсингтонском дворце, путешествие состоится в октябре 2018 года и будет совпадать с Invictus Games («Игры непобедимых») в Сиднее.