10 признаков того, что ваша диета категорически вам не подходит

Ваша диета влияет на ваше тело намного сильнее, чем вы думаете. То, что вы едите, меняет не только объем талии и бедер, но и почти все аспекты тела: вашу продуктивность, память и даже цвет лица. Мы собрали 10 признаков, которые сигнализируют о том, что с вашей диетой что-то пошло не так и вашему организму критически не хватает важных веществ. Если вы обнаружили у себя хотя бы некоторые из них, срочно меняйте свой рацион!Газы и вздутие живота

Это один из самых распространенных признаков того, что диета вам категорически не подходит. Если ваш кишечник не может справиться с вашим новым рационом, не стоит ждать, кто в итоге победит — смените рацион на более привычный и безопасный. Запоры

Постоянные проблемы такого рода свидетельствуют о том, что в вашем рационе критически мало клетчатки, которая и регулирует работу пищеварительной системы. Добавьте в рацион бобовые, овсянку и цельнозерновые продукты — в них высоко содержание натуральных волокон, которые поддерживают нормальное функционирование кишечника. Постоянное чувство голода

Нет, так не должно быть. Ни одна диета в норме не предполагает, что вы будете мучиться от голода и мечтать о куске торта или тарелке жареной картошки — в противном случае результатом самоистязания станет не новая прекрасная фигура, а замедленный метаболизм, «эффект йо-йо» (когда сброшенные килограммы возвращаются, прихватит пяток приятелей) и расстройство пищевого поведенияПостоянный голод — это сигнал вашего тела о том, что оно не получает всех необходимых питательных веществ. Если вам постоянно хочется есть, измените свой рацион — ради вашего здоровья и красоты. Плохое настроение

Постоянная раздражительность и плохое настроение могут свидетельствовать о том, что уровень сахара в крови ниже нормы. Если вы постоянно чувствуете себя подавленной и всем недовольной, возможно, вам стоит добавить в рацион больше углеводов — они нормализуют уровень глюкозы, а также помогут организму синтезировать серотонин. Чувство усталости

Еще один важный признак неподходящей и даже опасной диеты — постоянное чувство усталости. Оно свидетельствует о том, что организм не получает всех необходимых питательных веществ — это может быть по-настоящему опасно для здоровья Если вы чувствуете усталость и быстро утомляетесь, немедленно прервите вашу диету — она точно вам не подходит!Вы постоянно мерзнете

Исследование, результаты которого были опубликованы в Журнале Американского колледжа питания, продемонстрировало: диеты с низким содержанием углеводов могут отрицательно влиять на работу щитовидной железы, которая регулирует температуру вашего тела Если вы постоянно мерзнете, добавьте в рацион сложных углеводов. Если же это не поможет, обратитесь к эндокринологу. Проблемы с кожей

Акне и морщины — два главных признака несбалансированной диеты. Витамин А играет решающую роль в регулировании производства ретиноидов, а его недостаток может привести к сухим волосам и ломким ногтям. Депрессия

Постоянный дефицит в рационе витаминов, минералов и / или жирных кислот Омега-3 может фактически привести к депрессии и другим психическим заболеваниям. Если вы чувствуете подавленность, угнетенность, если вас все чаще посещают мрачные мысли — смените диету или хотя бы добавьте в рацион больше продуктов, содержащих полезные жиры — рыбу, авокадо, грецкие орехи. Проблемы с памятью

Еще один важный признак того, что с вашей диетой не все хорошо — проблемы с памятью. На наши когнитивные способности наш рацион оказывает огромное влияние — и если вы добровольно лишаете себя важных веществ и микроэлементов, последствия могут быть по-настоящему разрушительными. Не рискуйте вашим ментальным здоровьем, прервите диету!Постоянные простуды

Ваш организм не имеет достаточно сил, чтобы сопротивляться вирусам и бактериям, и вы постоянно простужаетесь? Плохие новости: скорее всего, ваш рацион слишком скудный и вашему телу просто нечем поддерживать здоровый иммунитет. Вероятнее всего, вам критически не хватает белка — срочно добавьте в рацион мясо, рыбу, молочные и творожные продукты, а также свежие овощи и зелень.