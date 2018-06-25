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«Холодильник скучен и пуст»: Белла Потемкина рассказала о своей диете
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«Холодильник скучен и пуст»: Белла Потемкина рассказала о своей диете 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Дизайнер Белла Потемкина может похвастаться не только успешной карьерой в мире моды, но и эффектной внешностью. Женщина стройна, подтянута и всегда ухожена. Многочисленные подписчики красавицы все время выпытывают секреты ее цветущего внешнего вида, и недавно звезда поделилась своим меню.
34-летняя Белла Потемкина явно родилась под счастливой звездой — у женщины успешная карьера, благополучная личная и жизнь и потрясающая внешность. Конечно, последнее, хоть и удается благодаря генетике, однако лишь на ней далеко не уедешь. Даже при хороших природных данных спорт, питание и заботу о себе никто не отменял. Вот и дизайнер не скрывает, что много времени уделяет себе, в том числе и упражнениям, списком которых она не так давно поделилась с читателями. Женщина не скрывает, что очень избирательна в питании и недавно решила рассказать читательницам о двух списках продуктов. Первый — то, что она себе позволяет, второй — список запрещенных блюд. Надо сказать, что обе категории порядком удивили подписчиков.
«Ем: индейку филе, курицу грудку, рыбу на пару, овощи свежие и чуть припущенные, по утрам — гречку, овсянку.. Из сладкого — киви редко, натуральные мармеладки из клюквенного сока. Не ем: мучное (круассаны, пирожные), мороженое, макдональдс, макароны, рис, жаренное, жирное (куринные ножки, бедра), колбасы, сосиски, соленое (огурцы, грибы), маринованное, копченое, вяленое, консервированное, чипсы, снэки, майонезы, соусы, виноград, яблоки, соки в коробках, фанту, колу… И еще можно долго продолжать этот список… Холодильник у нас дома — скучен и пуст. Если кто-то в гости придет — оторопеет наверное.
Под данной публикацией разгорелась довольно жаркая дискуссия. Во-первых, Беллу забросали вопросами, почему в список запрещенных продуктов вошли такие, казалось бы, полезные фрукты, как яблоки и виноград. Такое ограничение фанаты Потемкиной никак понять не могли. Во-вторых, многие признались, что их меню составляют как раз продукты и блюда из второго, запрещенного списка. Большинство комментаторов ничего в этом не видят и считают, что пока здоровье позволяет питаться тем, чем хочется, вполне себе можно это позволить. А вот диету Беллы некоторые назвали питанием для кормящих мамочек. Кстати, по поводу яблок и винограда Потемкина высказалась в комментариях. Она разъяснила, что эти фрукты бродят и хороши лишь для вина, которое она, по ее признанию, иногда себе позволяет выпить вприкуску с благородными сырами. Стоит отметить, что и тех, кто внимательно следит за питанием, среди подписчиков звезды нашлось немало. В основном ограничения касаются мучного и сладостей.
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Женский форум
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