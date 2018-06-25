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Любителям пасты не грозит лишний вес
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Любителям пасты не грозит лишний вес 

МедикФорум 36 минут назад
Фото: МедикФорум
Радостная новость для всех любителей пасты. Исследователи пришли к выводу о том, что употребление макарон не увеличивает вероятность прибавки в весе. Существует распространенное мнение о том, что мучные изделия вроде пасты, которые содержат много углеводов, являются одной из причин прибавки в весе. Мнение основано на том факте, что паста быстро переваривается, а через некоторое время после ее употребления человек ощущает голод, после чего набрасывается на не слишком полезные продукты. Однако новое исследование полностью опровергло данное предположение, что станет радостной новостью для всех любителей поесть макароны. В журнале British Medical Journal опубликованы результаты наблюдений за более чем 2 500 человек, многие из которых явно отличались любовью к пасте. В частности, все эти люди употребляли пасту с периодичностью от 1 до 8 раз в неделю. Выяснилось, что любители этого продукта были ничуть не более склонны к прибавке веса или увеличению количества жира в организме, чем те, кто пасту практически не употреблял. По мнению авторов исследования, всё дело не в самой пасте, а в размере порций. Кроме того, имеет большое значение и тот факт, каким вообще является рацион человека. Если преимущественно он состоит из здоровых и полезных продуктов, то включения в него пасты ни к каким плачевным последствиям не приведёт. А ее ещё и можно сделать полезной, если эта паста сделана из цельнозерновых продуктов или из кабачков. Так что смело заказывайте в кафе и ресторанах любимое блюдо и не бойтесь, что из-за его употребления у вас появится живот. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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