Марьинцы угостили друг друга домашней едой на празднике добрососедства

День добрососедства в районе Марьино отметили праздником во дворе дома № 21 корпус 2 по улице Марьинский парк.

— У нас в районе праздники добрососедства организуются не первый год, — рассказал глава муниципального округа Марьино Виктор Сотсков. — Жители окрестных домов готовят что-нибудь вкусненькое, угощают друг друга, делятся рецептами и просто общаются, получая позитивные эмоции.

В этот раз на празднике угощали ухой, гречневой кашей, бутербродами с зеленью, домашними пирожками, а также щедро приправленным зеленью борщом — жительница с улицы Марьинский парк Екатерина Чумак приготовила десятилитровую кастрюлю. А Лейла Кузнецова с Батайского проезда учила всех желающих жарить речную рыбу.

— Я сегодня готовлю судака, но для жарки подойдут щука, карп, лещ и даже обычный окунь, — пояснила Лейла. — Рыба обязательно должна быть свежей, а не замороженной, тогда она не потеряет свои вкусовые качества.