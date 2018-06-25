Ещё
Кому опасно есть рис?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кому опасно есть рис? 

МедикФорум 32 минуты назад
Фото: МедикФорум
Обычно, говоря об употреблении риса, дружно начинают критиковать шлифованный белый рис — этот продукт подвергается усиленной обработке, лишающей его почти всех полезных свойств. Но в реальности практически любой вид риса имеет некоторые возможные побочные действия и может обладать противопоказаниями, отмечают врачи. Следует знать, что далеко не всем можно употреблять рис без опасений за свой организм. Прежде всего, рис вредно есть в больших количествах — это быстро приводит к развитию запоров и других деликатных, но крайне неприятных проблем.
«В ряде случаев ненормированное поедание риса, провоцирующее запоры, способствует возникновению геморроя, анальных трещин. При врожденной склонности к запорам любой рис нужно есть с осторожностью. Нешлифованный рис может вызывать метеоризм», — рассказали медработники.
Рис бывает противопоказан и при наличии серьезных заболеваний желудка и кишечника, при травмах слизистой оболочки внутренних органов, подсказали специалисты. Недоваренный рис категорически не подходит для употребления людям, у которых органы ЖКТ отличаются повышенной чувствительностью ко всяким изменениям и новшествам в рационе. Белый рис не следует есть диабетикам — этот продукт содержит большое количество быстрых углеводов, что провоцирует резкие колебания уровня сахара в крови и негативно влияет на производство инсулина в организме. Кроме того, любовь к гарнирам из белого риса провоцирует рост жировой ткани. Следует помнить и о том, что белый и пропаренный рис легко вызывают аллергические реакции. Важно правильно употреблять рис в пищу.
«Нельзя сочетать злак с продуктами, в которых много жира. Отдельные сорта риса не выносят комбинирования с цитрусовыми», — добавили эксперты.
Ранее МедикФорум писал о том, что в пиве обнаружили способность защищать человека от развития опасного заболевания, грозящего инвалидностью.
МедикФорум: последние новости
Овощи, которые полезнее в приготовленном виде Любителям пасты не грозит лишний вес Как не страдать от укусов комаров?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лариса Гузеева и ее муж разъехались7
Боня оголилась на футбольном матче89
Как работает красная нить на запястье42
Пугачева забыла надеть белье41
Названы «страшные» последствия отказа от курения45
Видео
04:02
Как правильно покупать продукты
Еда
03:46
Сны, которые нельзя игнорировать
Психология
07:23
Экзотика, которую стоит попробовать
Еда
04:24
Это категорически нельзя делать перед сном
Здоровье
10:17
Женские вещи, которые бесят мужчин
Мода
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:50
Откровения жены Безрукова о браке
Звёзды Любовь
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:35
Боня оголилась на футбольном матче
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение