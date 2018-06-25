Кому опасно есть рис?

Обычно, говоря об употреблении риса, дружно начинают критиковать шлифованный белый рис — этот продукт подвергается усиленной обработке, лишающей его почти всех полезных свойств. Но в реальности практически любой вид риса имеет некоторые возможные побочные действия и может обладать противопоказаниями, отмечают врачи. Следует знать, что далеко не всем можно употреблять рис без опасений за свой организм. Прежде всего, рис вредно есть в больших количествах — это быстро приводит к развитию запоров и других деликатных, но крайне неприятных проблем.

«В ряде случаев ненормированное поедание риса, провоцирующее запоры, способствует возникновению геморроя, анальных трещин. При врожденной склонности к запорам любой рис нужно есть с осторожностью. Нешлифованный рис может вызывать метеоризм», — рассказали медработники.

Рис бывает противопоказан и при наличии серьезных заболеваний желудка и кишечника, при травмах слизистой оболочки внутренних органов, подсказали специалисты. Недоваренный рис категорически не подходит для употребления людям, у которых органы ЖКТ отличаются повышенной чувствительностью ко всяким изменениям и новшествам в рационе. Белый рис не следует есть диабетикам — этот продукт содержит большое количество быстрых углеводов, что провоцирует резкие колебания уровня сахара в крови и негативно влияет на производство инсулина в организме. Кроме того, любовь к гарнирам из белого риса провоцирует рост жировой ткани. Следует помнить и о том, что белый и пропаренный рис легко вызывают аллергические реакции. Важно правильно употреблять рис в пищу.

«Нельзя сочетать злак с продуктами, в которых много жира. Отдельные сорта риса не выносят комбинирования с цитрусовыми», — добавили эксперты.

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