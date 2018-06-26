На фестивале уличной еды в Белгороде приготовили пятиметровую пиццу

24 июня около 10 тысяч белгородцев собрались на площадке перед учебно-спортивным комплексом Светланы Хоркиной для того, чтобы отпраздновать День молодежи.

В рамках праздника здесь во второй раз прошёл Фестиваль уличной кухни. 25 белгородских кафе и бистро представили свою кухню с бургерами, колбасками-грилль, пиццей, мороженым, кофе, коктейлями и лимонадом. Главным блюдом праздника стал шашлык на бездымных углях.

По словам организаторам, на фестивале уличной еды было продано 2180 бургеров, 1440 чашек различных напитков, 320 кусков пиццы, 10 кг фруктов в шоколаде и 330 имбирных пряников.

Впервые в Белгороде приготовили пятиметровую пиццу. Повара потратили на неё 15 кг теста, 3 кг томатов и соуса, 10 кг сыра и около одной тысячи кусочков пепперони. В завершении праздника горожан порадовало выступление популярной группы «Пицца» и красочный фейерверк.