Ещё
В Костроме гости фестиваля попробуют более 80 сортов сыра
Далее:
Читайте также:
Ещё
Раскрыт грандиозный обман китайских женщин
Раскрыт грандиозный обман китайских женщин

В Костроме гости фестиваля попробуют более 80 сортов сыра 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
КОСТРОМА, 25 июн — РИА Новости. Первый сырный фестиваль пройдет 30 июня в Костроме, гости праздника смогут попробовать более 80 сортов сыра и посетить мастер-классы по его приготовлению, а также «сырные покатушки».
Больше сыра
Главным организатором фестиваля выступает администрация Костромской области.
"Кострома известна туристам по маршруту «Золотое кольцо России» как ювелирная столица, родина Снегурочки и другим брендам. В последнее время за регионом все прочнее закрепляется еще одна гастрономическая позиция — сырная столица", — сообщает обладминистрация.
Власти отмечают, что костромские сыры занимают одну из лидирующих позиций в России по популярности и качеству.
"По данным регионального департамента АПК, в 2017 году сыроварни Костромской области выпустили более 3 тысяч тонн сыра, что на 17% выше уровня предыдущего года. Объемы производства увеличиваются с каждым годом", — говорится в сообщении.
Производят сыр в Костромской области 15 организаций. Это и крупные сыроварни и небольшие линии крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Крупные предприятия отрасли расположены в Вохме, Буе, Мантурове, Волгореченске, Костромском районе.
Вкус истории
Костромское сыроварение ведет свою историю с 1878 года, когда братья Бландовы запустили первый завод в Костромской губернии. Взяв за основу голландские твердые сыры, костромские сыроделы создали свой новый сорт. Для этого они использовали натуральное молоко, уменьшили количество соли, и вкус получился менее острым, нежным, с небольшой кислинкой. Новый сорт получил название «Костромской».
Московские купцы на территории региона владели шестью сыроварнями, а костромской сыр на столичных рынках выдерживал конкуренцию с сортами заграничных поставщиков.
Сыроделие в Костромской области в разные периоды переживало и рассвет, и невероятное падение. В начале 2000-х годов, к примеру, сельхозпроизводителям стало выгоднее продавать молоко столичным заводам, нежели отправлять на сырзаводы региона.
По данным областной администрации, настоящим стимулом для развития сыроварен стали законодательные инициативы, принятые в регионе в последние 5 лет. Это финансовая помощь в модернизации оборудования, компенсации за молоко и ряд других преференций.
Так, серьезная модернизация прошла на всех крупных заводах региона — в Вохме, Мантурове, Буе. Закрытие российского рынка для импортных сортов стимулировало открытие в регионе новых сыроварен, расширение ассортимента производимых сыров.
Le Buyere Kostroma
Сегодня сыроварни Костромской области выпускают 17 видов сычужных сыров, 30 наименований сыров рассольных и более 35 сортов мягких сыров.
В регионе освоили выпуск пармезана, маасдама, рикотты.
"Все, чего лишился российский потребитель с введением санкций, теперь компенсировали местные производители", — подчеркивают власти.
Одна из новинок региона — сыр «Le Buyere Kostroma». Новый сорт был создан по мотивам знаменитого швейцарского сыра «LE GRUYÈRE», в названии также отражено имя города Буй, рядом с которым расположено производство.
Сырный бренд в регионе развивают не только производители, но и туристическая индустрия. Посещение сырной биржи в Костроме включено во все маршруты организованных туристических групп. В прошлом году был открыт музей сыра, где можно в интерактивной форме узнать всю историю сыроварения, увидеть приспособления, которые использовали предки для приготовления популярного лакомства. Также гостей принимает и новый туристический комплекс — Вокзал «Кострома сырная».
Гастрономический рай  Фестиваль сыра пройдет в Костроме впервые. Организаторы обещают настоящий рай для любителей сыра и других экологически чистых молочных продуктов.
Мероприятия фестиваля стартуют в 10.00 мск и займут всю центральную часть Костромы. На ярмарку все производители региона привезут свои сыры, продукцию можно продегустировать и купить, в этот день сырная биржа будет работать в выездном формате. На одной из площадок будут варить сырный суп и готовить печенье — тоже из сыра.
Гости праздника смогут познакомиться с историей и традициями костромского сыроварения, поучаствовать в мастер-классах по приготовлению масла и сыра. Самых азартных на празднике ждут соревнования: по «молочной горе», которая ведет из центра Костромы к набережной Волги, участники «сырных покатушек» будут катать импровизированные головки сыра.
Особую, народную, атмосферу празднику обещают придать делегации всех районов Костромской области. Они развернут экспозиции о быте и традициях сел и деревень региона, угостят блюдами из русской печи, напоят чаем из самовара с пирогами.
Другие новости региона читайте здесь>>
Последние новости
Тереза Мэй угрожает Европе Путиным и требует денег "Это ад": в соцсетях высмеяли Порошенко, открывшего дорожный знак К депутатам Рады "вернулось зрение после нескольких лет слепоты"
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыт грандиозный обман китайских женщин26
Как работает красная нить на запястье48
Боня оголилась на футбольном матче89
Названы «страшные» последствия отказа от курения46
Пугачева забыла надеть белье44
Новости партнеров
Видео
04:02
Как правильно покупать продукты
Еда
03:46
Сны, которые нельзя игнорировать
Психология
07:23
Экзотика, которую стоит попробовать
Еда
04:24
Это категорически нельзя делать перед сном
Здоровье
10:17
Женские вещи, которые бесят мужчин
Мода
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:43
Раскрыт грандиозный обман китайских женщин
Красота
01:01
Дочь Джонни Деппа разделась для российского журнала
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:50
Откровения жены Безрукова о браке
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение