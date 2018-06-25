В Костроме гости фестиваля попробуют более 80 сортов сыра

КОСТРОМА, 25 июн — РИА Новости . Первый сырный фестиваль пройдет 30 июня в Костроме, гости праздника смогут попробовать более 80 сортов сыра и посетить мастер-классы по его приготовлению, а также «сырные покатушки».

Больше сыра

Главным организатором фестиваля выступает администрация Костромской области.

"Кострома известна туристам по маршруту «Золотое кольцо России» как ювелирная столица, родина Снегурочки и другим брендам. В последнее время за регионом все прочнее закрепляется еще одна гастрономическая позиция — сырная столица", — сообщает обладминистрация.

Власти отмечают, что костромские сыры занимают одну из лидирующих позиций в России по популярности и качеству.

"По данным регионального департамента АПК, в 2017 году сыроварни Костромской области выпустили более 3 тысяч тонн сыра, что на 17% выше уровня предыдущего года. Объемы производства увеличиваются с каждым годом", — говорится в сообщении.

Производят сыр в Костромской области 15 организаций. Это и крупные сыроварни и небольшие линии крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Крупные предприятия отрасли расположены в Вохме, Буе, Мантурове, Волгореченске, Костромском районе.

Вкус истории

Костромское сыроварение ведет свою историю с 1878 года, когда братья Бландовы запустили первый завод в Костромской губернии. Взяв за основу голландские твердые сыры, костромские сыроделы создали свой новый сорт. Для этого они использовали натуральное молоко, уменьшили количество соли, и вкус получился менее острым, нежным, с небольшой кислинкой. Новый сорт получил название «Костромской».

Московские купцы на территории региона владели шестью сыроварнями, а костромской сыр на столичных рынках выдерживал конкуренцию с сортами заграничных поставщиков.

Сыроделие в Костромской области в разные периоды переживало и рассвет, и невероятное падение. В начале 2000-х годов, к примеру, сельхозпроизводителям стало выгоднее продавать молоко столичным заводам, нежели отправлять на сырзаводы региона.

По данным областной администрации, настоящим стимулом для развития сыроварен стали законодательные инициативы, принятые в регионе в последние 5 лет. Это финансовая помощь в модернизации оборудования, компенсации за молоко и ряд других преференций.

Так, серьезная модернизация прошла на всех крупных заводах региона — в Вохме, Мантурове, Буе. Закрытие российского рынка для импортных сортов стимулировало открытие в регионе новых сыроварен, расширение ассортимента производимых сыров.

Le Buyere Kostroma

Сегодня сыроварни Костромской области выпускают 17 видов сычужных сыров, 30 наименований сыров рассольных и более 35 сортов мягких сыров.

В регионе освоили выпуск пармезана, маасдама, рикотты.

"Все, чего лишился российский потребитель с введением санкций, теперь компенсировали местные производители", — подчеркивают власти.

Одна из новинок региона — сыр «Le Buyere Kostroma». Новый сорт был создан по мотивам знаменитого швейцарского сыра «LE GRUYÈRE», в названии также отражено имя города Буй, рядом с которым расположено производство.

Сырный бренд в регионе развивают не только производители, но и туристическая индустрия. Посещение сырной биржи в Костроме включено во все маршруты организованных туристических групп. В прошлом году был открыт музей сыра, где можно в интерактивной форме узнать всю историю сыроварения, увидеть приспособления, которые использовали предки для приготовления популярного лакомства. Также гостей принимает и новый туристический комплекс — Вокзал «Кострома сырная».

Гастрономический рай Фестиваль сыра пройдет в Костроме впервые. Организаторы обещают настоящий рай для любителей сыра и других экологически чистых молочных продуктов.

Мероприятия фестиваля стартуют в 10.00 мск и займут всю центральную часть Костромы. На ярмарку все производители региона привезут свои сыры, продукцию можно продегустировать и купить, в этот день сырная биржа будет работать в выездном формате. На одной из площадок будут варить сырный суп и готовить печенье — тоже из сыра.

Гости праздника смогут познакомиться с историей и традициями костромского сыроварения, поучаствовать в мастер-классах по приготовлению масла и сыра. Самых азартных на празднике ждут соревнования: по «молочной горе», которая ведет из центра Костромы к набережной Волги, участники «сырных покатушек» будут катать импровизированные головки сыра.

Особую, народную, атмосферу празднику обещают придать делегации всех районов Костромской области. Они развернут экспозиции о быте и традициях сел и деревень региона, угостят блюдами из русской печи, напоят чаем из самовара с пирогами.

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