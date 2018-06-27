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В Костроме пройдет первый фестиваль сыра
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В Костроме пройдет первый фестиваль сыра 

АиФ Владимир 42 минуты назад
Фото: АиФ Владимир
«Сырные покатушки», «Сырные шашки», «Сырный суп» и даже «Сырные комплименты». 30 июня Кострому захлестнет молочная феерия. В городе на Волге состоится первый Фестиваль сыра. Гостей праздника порадует не только разнообразие костромских сыров, но и тематическая развлекательная программа. Организаторы обещают, это будет праздник для всей семьи.
В центре Костромы на шести тематических площадках развернется уникальная программа фестиваля. У Мучных рядов костромичи и гости города смогут продегустировать и приобрести около 90 сортов сыра местных производителей.
Вдоль улицы, с говорящим названием Молочная гора, расположатся сразу несколько импровизированных зон. На площадке «Деревенское подворье» взрослые и дети смогут приготовить масло в старинной ручной маслобойке, глиняной кринке и даже освоить современный сепаратор. Также здесь можно будет узнать об особенностях традиционной технологии изготовления домашнего сыра и взять на вооружение самые вкусные рецепты.
Прикоснуться к истории сыроварения костромской губернии предложит Музей природы. Какая порода коров дает лучшее молоко для костромского сыра и где ее «родина», узнают ребята, принявшие участие в викторинах.
Любителей интеллектуального спорта ждут партии в «Сырные шашки». Специально для игры подготовлено несколько видов сыра: «традиционный» и шоколадный.
Сторонников подвижных игр приглашают принять участие в «Сырных покатушках». Условия игры просты: необходимо попасть надувной головкой сыра в мышиный домик.
С костромской интерпретацией басни «Ворона и лисица» познакомит Областной дом народного творчества. А на набережной Волги, в районе Московской заставы, Областной театр кукол представит свою развлекательную программу «Играем в цирк». На этой же площадке взрослые и дети смогут отведать сырный суп, сырное печенье и сыр на гриле.
В память о вкусном и ярком гастрономическом празднике костромичи и туристы смогут приобрети сувениры или сделать памятные тематические статуэтки своими руками.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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