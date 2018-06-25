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5 простых советов, чтобы похудеть в отпуске
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5 простых советов, чтобы похудеть в отпуске 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Как выстроить свое питание в отпуске, чтобы не вернуться домой с «багажом» в виде лишнего веса. Своими рекомендациями на этот счет поделилась врач-диетолог Светлана Фус. Обязательно пить воду. Попробуйте использовать время отпуска как паузу в употреблении разнообразных напитков — соков, газировки, пива, холодных бутилированных чаев. Пейте только средне-минерализованную воду, которая не загрузит организм ненужным ему сахаром, углеводами и синтетическими добавками. Такая вода не только утоляет жажду, но и восстанавливает баланс минералов, которые тело теряет в жаркую погоду с потом. Придерживаться определенного режима питания. На отдыхе перекусы могут становиться хаотичными — при этом быстро теряется контроль над количеством калорий. Гораздо правильнее принимать пищу строго по часам. Отказаться от фастфуда. Если сильно хочется, лучше самостоятельно готовить блюда, подобные тем, что продаются в заведениях быстрого питания. Сегодня легко приобрести ингредиенты даже для приготовления суши и роллов. Самостоятельная готовка еды позволяет избежать употребления многих избыточных и вредных ингредиентов, которые присутствуют в готовых блюдах, и к тому же помогает сжечь калории. Есть больше овощей и фруктов. Организм получит клетчатку, витамины и минералы, которые защитят его от вредного воздействия солнечных лучей. Кроме того, употребление растительной пищи автоматически снижает количество калорийных закусок, которые способен съесть человек. Двигаться. Используйте отпуск в том числе и как отдых от автомобиля — ходите вместо этого пешком и пользуйтесь общественным транспортом. Недавнее исследование ученых из Кембриджского университета вкупе с коллегами из других вузов показало: передвигаться на общественном транспорте и велосипеде правильнее, чем в своей машине, так как при этом заметно снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ранее МедикФорум писал о том, кому опасно употреблять в пищу рис.
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Женский форум
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