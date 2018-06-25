Целый год питалась пиццей и похудела на 40 кг

Эта девушка целый год ежедневно съедала по одной пицце, но тем не менее, смогла похудеть почти на 40 кг. Добиться этого она смогла с помощью простого изменения в питании. Англичанка Лора Джарвис когда-то весила почти 105 кг из-за своего пристрастия к фастфуду и другим нездоровым продуктам питания вроде мучных изделий. В какой-то момент ее перестала удовлетворять собственная внешность, и работающая шеф-поваром в тематическом парке девушка решила сесть на удивительную диету. До этого она каждый день съедала полноценную пиццу, и этот рацион сохранялся долгое время. Естественно, что такое питание не способствовало стройности, и девушка решила вернуть себе фигуру в форме песочных часов, которая ей так нравилась. Оказалось, что для достижения желаемого даже не нужно отказываться от привычного рациона. Она продолжала употреблять пиццу, но вместо насыщенных калориями вариантов выбирала разновидности, которые содержали низкое количество жира. Чаще всего они изготавливались на основе особого тонкого теста, томатной пасты и сыра с низким уровнем жира. В качестве топпингов Лора выбирала ветчину, стейки, грибы, шпинат и перчики чили. Девушка сама готовила себе данную пиццу, она уверяет, что сделать это блюдо не представляет особой сложности. Уже через несколько месяцев она почувствовала, что начинает худеть, а теперь Лора стремится в отпуск для того, чтобы выйти на пляж в бикини и продемонстрировать достигнутые результаты.

«Я сделаю эту фотографию в бикини впервые в жизни, поскольку раньше у меня таких снимков не было, — рассказывает сумевшая похудеть девушка. — Свое недавнее прошлое я теперь вспоминать не люблю. На некоторых снимках я выглядела толще, чем мои беременные подруги. К счастью, я поняла, что должна измениться. И то, что для этого мне даже не пришлось отказываться от пиццы, не может не радовать». (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)