10 продуктов, способных прекратить старение

Вечная молодость — пока еще несбыточная мечта большинства людей. Несмотря на нынешнюю недостижимость подобного результата, возможности, позволяющие молодо выглядеть как можно дольше, интересуют не только женщин, но и мужчин. Одной из важнейших ролей в этом серьезном деле, как не удивительно, играет именно питание. МедикФорум выяснил, что нужно есть, чтобы сохранить молодость. Антивозрастная диета, основанная на особых свойствах тех или иных продуктов, позволяющих замедлять процессы старения в человеческом организме, способствует борьбе за прекрасный внешний вид. Перейти на такую систему питания никогда не поздно и всегда — результативно. Основной секрет этой диеты заключается именно в наполнении рациона достаточным количеством веществ, обеспечивающих организму должную интенсивность регенеративных процессов. Вот 10 наиболее предпочтительных продуктов, способных существенно повлиять на молодой внешний вид.

1. Семечки тыквы

Семена этого овоща изобилуют большим количеством полиненасыщенных жирных кислот, а также — триптофаном и цинком. К примеру, цинк ценен тем, что он участвует в большом количестве различных процессов в организме и защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Этот микроэлемент активно противодействует разрушительному влиянию свободных радикалов, обладает противовоспалительным эффектом и отлично разглаживает морщины. Индикаторами дефицита цинка в организме могут стать такие проблемы с кожей как экземы, акне и другие несовершенства. Не меньше страдают от нехватки цинка и другие органы — ногти и волосы. Съедая всего горсть тыквенных семечек в течение дня, вы сможете защитить свою внешность от многих напастей.

2. Жирная морская рыба

Сардина, скумбрия, сельдь и семга, а также — другие представители лососевых рыб, будут наиболее предпочтительным выбором в данном случае. Основным ценным веществом в этом типе продуктов можно считать омега-3 кислоты, которые способны оказывает противовоспалительное и омолаживающее воздействие на клетки вашей кожи, волос и ногтей. Помимо противодействия старению, ценные вещества, содержащиеся в жирной морской рыбе, благотворно воздействуют на ваше настроение и укрепляют память.

3. Помидоры

Как известно, эти овощи очень богаты каротиноидами и таким ценным красителем как ликопин. Главный секрет использования помидоров в рационе заключается в том, что их необходимо подвергать хотя бы небольшой тепловой обработке. Наилучшим выбором будет приготовление горячих соусов на основе этого овоща или употребление пастеризованного, домашнего томатного сока.

4. Миндаль

Этот теплолюбивый орех богат не только витамином Е и флавоноидами, но также L-аргинином, столь важным, как для женской красоты и либидо, так и мужской потенции. Ну и куда же тут деваться от ценных, натуральных растительных масел, и не менее нужных вашей красоте антиоксидантов, в изобилии содержащихся в этих орехах.

При этом необходимо помнить, что самое большое количество подвижных микроэлементов содержится именно в кожуре миндальных орешков, которые рекомендуется поедать вместе с ней. И не нужно путать ее со скорлупой. Хорошей горсти в 2-3 десятка орехов в течение дня вам вполне хватит для восполнения дефицита всех необходимых веществ.

5. Натуральный горький шоколад и какао

Флавоноиды, содержащиеся в этой группе продуктов, чрезвычайно эффективны для противодействия разрушительному влиянию свободных радикалов. Помимо противодействия старению, натуральные какао-бобы стимулируют синтез серотонина, улучшающего ваше настроение и помогающего бороться со стрессом. Диетологи предупреждают, что эта группа продуктов отличается высокой калорийностью и злоупотреблять ими не следует. Достаточно будет выпивать 1-2 чашки какао в день или съедать пару кусочков шоколада во время одного приема пищи.

6. Зеленые листья петрушки

Помимо ценного хлорофилла и большого количества витамина С в петрушке содержатся и другие важные компоненты, обеспечивающие не только устойчивый противовоспалительный эффектно и угнетение процессов старения, постоянно происходящих в клетках организма. Именно петрушка помогает синтезировать достаточное количество глутатиона, столь важного для молодого внешнего вида. Помимо всего прочего, этот ароматный листовой овощ способствует своевременному очищению крови от токсинов. Этот компонент можно с успехом добавлять в салаты или зеленые коктейли и смузи.

7. Корень имбиря

Имбирь — жгучая пряность, очень богата цитралем и цинеолом, а своим необычным вкусом он обязан гингеролу. Удачная комбинация столь необычных и ценных компонентов помогает не только замедлять процессы старения, но и угнетать активность раковых клеток в организме. Снадобья из корня имбиря, как и сам свежий корень, помогают при различных воспалительных процессах и простудах. А еще — тошноте и таком неприятном явление как «морская болезнь» в самолете или на корабле. Регулярное добавление свежего имбиря в салаты, соусы и утренний напиток поможет не только бороться со старением, но и нежелательными жировыми отложениями под кожей.

8. Лимон

Будучи наиболее доступным из цитрусовых, этот фрукт очень богат флавоноидами, лимонным маслом, большим количеством витамина С и других антиоксидантов. Сок лимона очень эффективен при диетах, направленных на очищение и уменьшение закисления организма. В свою очередь, некоторые компоненты, содержащиеся в цедре лимона, очень ценны для вашей кожи, поскольку помогают сужать и очищать ее поры.

9. Свекла

Этот привычный овощ некоторое время терял свою популярность — на фоне новых, модных, экзотических кулинарных компонентов. А теперь — снова уверенно отвоевывает свои позиции за счет содержания большого количества ценных компонентов, столь важных для вашей красоты и здоровья. В красной свекле есть холин, водорастворимая клетчатка, гиалуроновая кислота, калий и фолиевая кислота — столь необходимые каждой женщине.

Помимо того что этот овощ очень богат энергией и помогает эффективно очищать кровь и весь организм, содержащаяся в нем водорастворимая клетчатка способствует быстрому достижению чувства сытости и профилактике возникновения заболеваний пищеварительной системы. Ну, а содержащееся в свекле гиалуроновая кислота — благотворно воздействует на текстуру и внешний вид кожи, заполняя, как возрастные, так и мимические морщины. Регулярно употребляя свежевыжатый свекольный сок и салаты из этого овоща, вы не только боретесь со старением, но и эффективно омолаживаете свой организм.

10. Сливочное масло

Еще совсем недавно этот продукт, как и картофель или куриные яйца, обвиняли в избытке холестерина и многих других «грехах». Новейшие исследования подтвердили, что в сливочном масле, разумеется, натуральном, содержатся такие ценные компоненты как витамины D, A, E и самые различные ценные жиры, способные оказывать противовоспалительное воздействие. Ценные кислоты омега-6 и омега-3, находящиеся в сливочном масле, благотворно воздействует не только на иммунную систему, но и хорошо влияют на внешний вид, замедляя процессы старения и оказывая омолаживающее действие. Нужно лишь знать, что большинство своих ценных свойств это масло теряет в процессе пастеризации. Рекомендуется использовать в рационе домашнее масло, приготовленное именно из не пастеризованного молока. Ну и, как и с другими высококалорийными продуктами, тут тоже необходимо придерживаться определенной нормы потребления. В данном случае — не более 300 г в неделю. Ранее сообщалось, что ученым удалось прекратить старение человека.