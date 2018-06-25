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10 бальзамов для губ для естественного макияжа
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10 бальзамов для губ для естественного макияжа 

Журнал ОК! 1 час назад
Butterstick Lip Treatment SPF 25, Kiehl's В этом буквально тающем на губах стике сразу три преимущества: он не только защитит нежную кожу губ от солнца и подарит натуральный ягодный оттенок, но и мгновенно успокоит и увлажнит благодаря питательным маслам кокоса и лимона.
Baby Lips Dr. Rescue, Maybelline New York Подойдет тем, кто хочет максимально естественные, но увлажненные и сияющие здоровьем губы. В составе природные компоненты: центелла азиатская, масло ши, мед и алоэ.
Powerful Hydration For Lips, Lipsmart Для полных, объемных губ необязательно прибегать к инъекциям. Основатель Lipsmart Диана Брумер разработала умную формулу средства, которое способно восстановить и напитать губы, стимулируя выработку клетками собственной гиалуроновой кислоты. Также бальзам заметно увеличивает объем губ при регулярном применении. Наносите его 1-3 раза в день, самостоятельно или под помаду.
"Естественный цвет и блеск", Чистая Линия Название говорит само за себя — этот бальзам подчеркивает естественную красоту губ. В составе масло шиповника и листья земляники. Ухаживает за кожей губ, увлажняя и смягчая ее.
POUTMUD™, Glamglow Здесь целый букет активных ингредиентов: миндальное и кокосовое масла, масло мурумуру, экстракт комбучи и марокканская мята. Они смягчают, освежают и успокаивают, а натуральные ягодные оттенки как нельзя лучше подойдут для лета.
Lip Balm Panthenol SPF 30, Bronzeada, Librederm Этот бальзам героически выстоит и городское, и пляжное солнце. Высокий фактор SPF и пантенол отвечают за увлажнение, защиту и восстановление нежной кожи губ в условиях агрессивной окружающей среды.
Balm For Lips To Kiss, Kenzoki Чтобы всегда быть готовой к поцелуям, наносите на губы этот бальзам с нежным ароматов крем-брюле. Помимо приятной тающей текстуры он обладает способностью моментально выровнять кожу губ и сделать цвет более выразительным. А еще он идеально подойдет в качестве основы под помаду.
Pomegranate, Carmex Экспресс-помощник от сухости, шелушения и вредных факторов окружающей среды. Содержит UV-фильтр SPF 15 и камфору, которая помогает снять раздражение и боль.
Chinotto di Liguria, Blu Mediterraneo, Acqua di Parma Бальзам стал одной из летних новинок Средиземноморской коллекции марки. Масло Ши и витамин С предотвращают старение кожи, а аромат, в лучших традициях Acqua Di Parma, очень приятный.
Vanilla Bouquet Lip Balm, L'Occitane. Как и все средства марки L'Occitane, содержащие масло карите, этот бальзам безупречно увлажняет и питает. Приятное дополнение — нежный аромат ванили.
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