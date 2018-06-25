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В Самару вновь не допустили ввоз мяса без документов
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В Самару вновь не допустили ввоз мяса без документов 

Волга Ньюс 2 часа назад
Мясо везли из Кинель-Черкасского района в Самару на продажу. Проверка проводилась инспектором отдела ветеринарного госнадзора управления Россельхознадзора по области совместно с сотрудниками правоохранительных органов.
На мясо владелец не смог предоставить никаких ветеринарных документов, которые бы подтверждали его качество и безопасность в ветеринарном отношении, в том числе на частях туш говядины отсутствовали клейма.
Вся мясопродукция была направлена на утилизацию в соответствии с действующим законодательством.
Напомним, что это не подобный первый случай. На прошлой неделе было задержано 750 кг подозрительного мяса, которое затем было направлено на переработку на мясокостную муку.
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Женский форум
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