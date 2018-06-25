Рецепты смузи. ПП. Лёгкий перекус до или после занятий спортом

Рассказываем, как восстановить силы и зарядиться энергией до и после тренировки.

Все мы хоть раз в жизни готовили смузи, но зачастую не получали от него того заряда энергии, который ожидали.

О том, что как правильно приготовить этот напиток и какую пользу он может принести, мы спросили у Ирины Азаровой — основателя сети ресторанов здорового сбалансированного питания Fresh.

Ирина Азарова: «Вообще смузи как напиток появился благодаря спорту. Его создали сёрферы, которым нужно было в одном флаконе собрать такие элементы, которые помогли бы выдержать высокие нагрузки, имели длительный эффект и поддерживали лёгкость в организме одновременно».

«Могу дать совет всем, кто собирается готовить смузи: не бойтесь экспериментировать, потому что часто возникают такие интересные сочетания, которые мы начинаем не только употреблять сами, но и видим, как это нравится нашим друзьям, а в нашем случае — гостям ресторана Fresh. Также нужно экспериментировать, потому что организм — ваш лучший советник. Он уникален и всегда каким-то образом сигнализирует о том, когда ему чего-то не хватает».

Лучшие рецепты:

Энерджи: фруктово-овощной заряд на весь день

Вам понадобится:

Приготовление: все ингредиенты пропустить через соковыжималку, смешать в блендере. К этому напитку можно добавить ложку йогурта, овсяных хлопьев, киноа, творога или гранолы — всё это даст дополнительный заряд энергии.

Зелёный смузи — заряд витаминов

Вам понадобится:

Приготовление: все ингредиенты смешать в блендере.

Кокос и ягоды: интенсивное восстановление

Вам понадобится:

Приготовление: все ингредиенты смешать в блендере.

Ирина Азарова: «Миндальное молоко даёт мышцам спокойствие. Ягоды являются очень хорошими антиоксидантами, а кокосовая вода придётся как нельзя кстати после занятий спортом. Помимо всех прочих ингридиентов, в этот смузи можно добавить несколько капель миндального масла».

«Помните, что здоровое и спортивное питание — это не одно и то же. Спортивное питание базируется на здоровье, но дополнительно преследует определённые цели — подготовку организма к нагрузкам. Употребление смузи перед занятиями спортом даёт возможность вынести нагрузки — все ингредиенты этому способствуют. А после тренировки такие напитки помогают «покормить» наши мышцы».

Больше полезных комбинаций из фруктов и овощей ищите здесь.

Занимайтесь спортом, но не забывайте о правильном восстановлении. Помните, что рельефный пресс создаётся на кухне, а не в зале!