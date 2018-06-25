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Топ‐5 правильных способов утолить жажду
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Топ‐5 правильных способов утолить жажду 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Москву и Московскую область пришла долгожданная летняя погода. С наступлением жары заработали палатки с мороженым и передвижные киоски с прохладительными напитками. Врач‐эндокринолог, диетолог, специалист по анти‐возрастной медицине Елена Островская рассказала «360», как правильно утолять жажду в жаркую погоду, не рискуя своим здоровьем.
1. Ограничьте количество выпитого кофе, чтобы избежать обезвоживания в клетках.
2. Не злоупотребляйте сладкими и газированными напитками. Они лишь усиливают жажду. К тому же, по словам диетолога, сладкое задерживает жидкость в тканях и приводит к отечности.
3. Сведите к минимуму острую и соленую пищу. Причина та же — она задерживает воду в межклеточных пространствах.
4. Обратите внимание на огурцы и ягоды — просто необходимые ингредиенты блюд в жаркую погоду.
5. Полюбите сорбет! Употребление замороженного пюре из ягод и фруктов — самый полезный и безопасный для здоровья способ пережить жару.
Солнечная активность с приходом лета становится все сильнее, и любители позагорать на природе открывают сезон. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры онкологии РУДН Мурад Запиров рассказал «360», как получить красивый загар, не рискуя своим здоровьем.
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