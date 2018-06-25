Топ‐5 правильных способов утолить жажду

В Москву и Московскую область пришла долгожданная летняя погода. С наступлением жары заработали палатки с мороженым и передвижные киоски с прохладительными напитками. Врач‐эндокринолог, диетолог, специалист по анти‐возрастной медицине Елена Островская рассказала «360», как правильно утолять жажду в жаркую погоду, не рискуя своим здоровьем.

1. Ограничьте количество выпитого кофе, чтобы избежать обезвоживания в клетках.

2. Не злоупотребляйте сладкими и газированными напитками. Они лишь усиливают жажду. К тому же, по словам диетолога, сладкое задерживает жидкость в тканях и приводит к отечности.

3. Сведите к минимуму острую и соленую пищу. Причина та же — она задерживает воду в межклеточных пространствах.

4. Обратите внимание на огурцы и ягоды — просто необходимые ингредиенты блюд в жаркую погоду.

5. Полюбите сорбет! Употребление замороженного пюре из ягод и фруктов — самый полезный и безопасный для здоровья способ пережить жару.