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Эксперт рассказала, на что следует обращать внимание при покупке фруктов
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Эксперт рассказала, на что следует обращать внимание при покупке фруктов 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Лучше покупать продукты на крупных рынках.
Начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева рассказала, на что следует обращать внимание при покупке фруктов и ягод, передает «Радио 1».
Продукция должна быть хорошо упакована, с наличием маркировки о месте сбора.
Надежда Раева отметила, что не стоит покупать фрукты и ягоды вдоль трасс или у случайных людей.
— Кроме того, когда вы приходите в место торговли, обязательно посмотрите, если над выложенными фруктами клубятся рой мушек, наверное, стоит подойти к другому продавцу, у кого явно не будет идти процесс гниения этой продукции, — подчеркнула она.
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