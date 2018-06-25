Эксперт рассказала, на что следует обращать внимание при покупке фруктов

Лучше покупать продукты на крупных рынках.

Начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева рассказала, на что следует обращать внимание при покупке фруктов и ягод, передает «Радио 1».

Продукция должна быть хорошо упакована, с наличием маркировки о месте сбора.

Надежда Раева отметила, что не стоит покупать фрукты и ягоды вдоль трасс или у случайных людей.

— Кроме того, когда вы приходите в место торговли, обязательно посмотрите, если над выложенными фруктами клубятся рой мушек, наверное, стоит подойти к другому продавцу, у кого явно не будет идти процесс гниения этой продукции, — подчеркнула она.